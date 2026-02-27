OutRun wird 40: Wir bewerten die fünf besten Spiele der Serie

HQ

Ich erinnere mich noch genau an meine allererste Begegnung mit diesem roten Testwagen. Es rauschte mit unmöglichen Geschwindigkeiten über kurvenreiche Straßen, wich mit einer seltsamen Gleichgültigkeit gegenüber dem Tod Lastwagen und Autos aus, und auf dem Sitz neben dem coolsten Fahrer der Welt saß diese anonyme, aber ikonische Blonde mit ihrem pixeligen Haar, das im Wind wehte.

Segas sonnengetränkter Arcade-Racer war unmöglich aus den Augen zu verlieren, und ihn in einem verrauchten, schäbigen Raum an Bord einer der Trelleborg-Travemünde-Fähren von TT-Line zu finden, war nicht ganz das, was Mini-Marcus erwartet hatte. Natürlich weigerten sich meine Eltern, mir Münzen zu geben, die ich an den Automaten "verschwenden" konnte, also musste ich mich damit begnügen, dort zu stehen, das kleine, harte Kunststofflenkrad zu halten und so zu tun, als ob.

Es war eine Erinnerung, die mir lange im Gedächtnis geblieben ist und tatsächlich sogar den Samen gesät hat, der später zu einer schamlosen Liebe zum Arcade-Rennsport in all seinen Formen aufblühte. Yu Suzukis Meisterwerk veränderte nicht nur mich, sondern auch das gesamte Renngenre und schaffte es im selben Atemzug, eine völlig einzigartige Ästhetik zu schaffen. Es ging ebenso sehr um die Ästhetik wie um die Atmosphäre.

Outrun war fast zu cool für sein eigenes Wohl und legte das Fundament für alles von der Ridge Racer- und Cruis'n-Reihe bis hin zur heutigen Synthwave-Kultur und Retro-Welle. Ja, selbst das Musikgenre "OutRun" trägt seinen Namen als digitales Denkmal neonfarbener Nostalgie, und ohne das Spiel hätten wir Kavinskys fantastische Musik vielleicht nie gehört.

Seit vier Jahrzehnten schwankt die Serie zwischen Spielhallen und Heimkonsolen – mit gemischten Ergebnissen. Die Straße war nicht ganz ohne Schlaglöcher, sozusagen, aber das Herz war immer am richtigen Fleck. Der Traum hat immer weitergelebt, selbst in den dunkelsten Zeiten, in denen Segas Zukunft auf dem Spiel stand: die offene Straße, Freiheit, Abenteuer und ein Sommergefühl, das einen immer wieder begeistert. Um 40 Jahre Magie zu feiern, nutzen wir diese Gelegenheit, um die fünf besten Spiele der Reihe zu bewerten.

5. OutRun Online Arcade (2009)

Leider stellte sich heraus, dass es das letzte OutRun-Spiel war, das wir je bekommen haben. Oder zumindest bis Sega beschließt, der Reihe neues Leben einzuhauchen. Und obwohl der Inhalt im Vergleich zu früheren Versionen etwas reduziert wurde und Lizenzprobleme dazu führten, dass das Spiel später aus den digitalen Stores verschwand, lebt die Erinnerung bis heute weiter. Denn verdammt, es hat unglaublich viel Spaß gemacht, online zu sitzen und gegen andere glückliche OutRunners herumzurutschen, um diese letzten Millisekunden zu erlangen. Die Seele von OutRun 2 war intakt, komplett mit spielerischer Arcade-Physik, kurvigen Straßen und Landschaften, die mit atemberaubender Geschwindigkeit vorbeirauschten, und (natürlich) dieser magischen Musik. Der Online-Modus bot auch etwas, das die Serie zuvor nie gehabt hatte: die Möglichkeit, die Roadtrip mit anderen Spielern auf der ganzen Welt zu teilen.

4. Turbo OutRun (1989)

Wie schafft man tatsächlich eine Fortsetzung zu dem, was damals ein wahres Phänomen war? Mit Turbo natürlich – mehr von allem – schneller, aggressiver und mit klarerem Fokus auf Wettbewerb und Adrenalin. Hier wurde das Urlaubsfahren teilweise durch reines Rennen ersetzt. Du trittst auf den Straßen der Vereinigten Staaten gegen Rivalen an, rüstest dein Auto zwischen den Abschnitten auf und bekommst ein Fortschrittsgefühl, das dem Original fehlte. Es war fast schon ein Proto-Need for Speed, bevor die Serie überhaupt existierte. Puristen schnaubten und die entspannte Atmosphäre war verschwunden, aber es zeigte auch, dass das OutRun-Konzept viel Raum zum Wachsen hatte, und Sega wagte es, viele neue Ideen auszuprobieren. Heutzutage fühlt sich das Spiel wie der widerspenstige und leicht schelmische Cousin der Reihe an. Laut, rebellisch und ein wenig kantig, aber auch ebenso faszinierend und mutig – ein wichtiger Schritt in der Entwicklung der Serie, auch wenn er kaum der ikonischste ist.

3. OutRun 2006: Coast 2 Coast (2006)

Sega und AM2 waren Mitte der 2000er Jahre in bester Stimmung, und mit Coast 2 Coast bauten sie nicht nur auf dem unglaublich charmanten OutRun 2 auf, sondern haben auch fast an Inhalten überdosiert. Es gab Unmengen an Strecken, Spielmodi, Herausforderungen und lizenzierten roten Hengsten zum Freischalten – für diejenigen, die der Herausforderung gewachsen waren. Der Coast 2 Coast-Modus gab dem Spiel außerdem eine völlig andere Struktur als zuvor, und Abwechslung ist etwas, das Freude bereitet. Es war verspielt und ausgewogen, mit einem Driftsystem, das selbst die unerfahrensten Fahrer erschütterte, aber auch viel Tiefe für den vernarbten Veteranen bot. Viele halten dies für das vollständigste Spiel der Reihe, und es ist leicht zu erkennen, warum. Es war OutRun in seiner höchsten Form: größer, besser aussehend und selbstbewusster als je zuvor.

2. OutRun 2 (2003)

Nach zehn Jahren Schweigen tat Sega das scheinbar Unmögliche: Sie belebten OutRun wieder – und übertroffen tatsächlich die Erwartungen. OutRun 2 war eine perfekte Neuinterpretation. Die Grafik war für ihre Zeit atemberaubend, das Geschwindigkeitsgefühl phänomenal, und das brandneue Betriebssystem verlieh der sommerlichen Suppe eine ganz neue Note. Es war immer noch eine romantische Roadtrip, nur auf Technologie des 21. Jahrhunderts aufgerüstet. Die Stücke schlängelten sich durch europäische Küstenstraßen, Wüsten und alpine Landschaften, alles zu den Klängen remixter klassischer Songs – nostalgisch, aber modern. Am wichtigsten war jedoch, wie gut OutRun 2 den Ton umsetzte, und Sega war klug genug, den unverwechselbaren Charme der Serie wirklich zu umarmen, anstatt eine zynische "Coolness" zu versuchen. Das Ergebnis war vielleicht eines der beliebtesten Arcade-Rennspiele aller Zeiten.

1. OutRun (1986)

Wahrscheinlich gibt es nichts, das das bezaubernde Gefühl übertrifft, sich in eine dieser hydraulischen Kabinen einzusetzen. Greifen Sie nach dem steinharten Kunststofflenkrad, stecken Sie eine Münze ein und beschleunigen Sie in Richtung des pixeligen Horizonts. Und obwohl so viele Jahre vergangen sind, funkelt dieses rote Testauto immer noch genauso schön wie eh und je. OutRun ist Videospiel in seiner reinsten Form. Ungezügelte Freude und ein Gefühl von Sonnenschein, Freiheit und digitaler Romantik. Von der (damals) erstaunlichen Skalierung der Sprites bis zu diesen piependen Tönen. Magical Sound Shower, Passing Breeze und Splash Wave – die heute noch leben und als Teil der DNA gedeihen, die die Synthwave-, Indie- und Retro-Ästhetik weltweit prägt. Ob man darüber nachdenkt oder nicht. OutRun ist nicht nur das beste Spiel der Reihe. Es ist eines der großartigsten Erlebnisse in der Geschichte der Spielhalle.

Stimmst du der Liste zu, und was sind deine schönsten OutRun-Erinnerungen?