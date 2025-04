Outrun scheint das nächste Spiel-Franchise zu sein, das eine Filmbehandlung erhält

HQ

Es ist kein Geheimnis, dass es noch nie so heiß war wie jetzt, Videospiele als Filme oder Serien zu adaptieren, und es scheint, als könnten wir jede Woche über etwas Neues berichten, das grünes Licht bekommen hat - und jetzt ist es wieder soweit.

Während die meisten Spiele-Franchises, die von Hollywood angenommen werden, die offensichtlichsten sind (die Blockbuster), wird hin und wieder ein weniger offensichtlicher Kandidat verfilmt, und hier kommt Outrun ins Spiel. Segas Rennklassiker debütierte 1986, wurde aber Anfang der 90er Jahre auf Eis gelegt, bevor er zehn Jahre später mit Outrun 2 aus dem Jahr 2003 wiederbelebt wurde. Das letzte Spiel wurde 2009 veröffentlicht und seitdem haben wir nichts mehr davon gehört, außer Gastauftritten und dergleichen.

Jetzt berichtet Deadline jedoch, dass Universal Pictures zusammen mit Michael "Transformers" Bay und dem allseits beliebten Sydney Sweeney die Spielserie auf die Leinwand bringen wird. Die beiden letztgenannten sind Produzenten, aber Bay wird auch bei dem Film Regie führen, an dem auch Sega beteiligt sein wird.

Wir wissen nicht genau, worum es in dem Film gehen wird, aber eines der Markenzeichen der Serie ist, dass man einen roten Ferrari in oft sonnigen Umgebungen (den ersten Strecken) fährt, mit einer Blondine an der Seite, die den männlichen Fahrer ausschimpft, wenn etwas schief geht.