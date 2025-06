Outright und Aardman tun sich für ein Top-Down-Heist-Spiel zu Chicken Run zusammen

Für die Zukunft hat Aardman einige spannende Projekte geplant. Neben einem neuen Shaun das Schaf-Film im Jahr 2026 und einem Pokémon-Projekt, das wir voraussichtlich im Jahr 2027 kennenlernen werden, arbeitet das Claymation-Studio jetzt auch mit dem familienfreundlichen Spieleverlag Outright zusammen, um einen Titel zu entwickeln, der in der Chicken Run -Franchise spielt.

Es ist als Chicken Run: Eggstraction bekannt und es handelt sich um ein Top-Down-Heist-Spiel, das an die Ereignisse des Chicken Run 2: Operation Nugget -Films anknüpft, der 2023 erstmals Premiere feierte. Es gibt eine Reihe von wiederkehrenden Charakteren, von denen sich jeder zusammenschließen muss, um befestigte Farmen zu infiltrieren, um die darin gefangenen Hühner zu befreien, während sie gleichzeitig mehreren Sicherheitsmaßnahmen und Bedrohungen ausweichen.

Uns wird gesagt, dass wir offizielle Stimmen von Bella Ramsey, die als Molly zurückkehrt, und Josie Sedgwick-Davies, die auch als Frizzle auftritt, erwarten können, alles zusätzlich zu einer Geschichte, die von Larry Rickard, dem Mitwirkenden von Operation Nugget Mitwirkenden geschrieben wurde. Es wird neue Bösewichte zu besiegen geben und sogar einen "Überraschungsauftritt aus dem neuesten Wallace & Gromit-Film", was darauf hindeutet, dass ein gewisser ruchloser Pinguin auftauchen wird, wie er es auch kurz in Operation Nugget getan hat.

In Bezug auf das, was man von Chicken Run: Eggstraction erwarten kann, fügt die Beschreibung hinzu: "Übernimm die Kontrolle über die Chicken Run-Charaktere und begib dich auf eine Mission, um fünf befestigte Farmen zu infiltrieren und die gefangenen Hühner zu befreien. Aber Vorsicht, es gibt viele Eggstra-Sicherheitsmaßnahmen, die die Spieler überwinden müssen, um diese Vögel in die Freiheit zu führen. Von der Vermeidung von wachsamen Überwachungskameras und Menschen mit Adleraugen bis hin zum Verstecken in Verkehrskegeln werden die Spieler auf ihre Heimlichkeit, ihre Fähigkeiten und ihre Strategie getestet. Ausgestattet für bis zu zwei Spieler im lokalen Koop-Modus können die Spieler dieses aufregende Abenteuer alleine bewältigen oder sich mit einem Freund zusammenschließen, um einen Plan für den Erfolg auszuhecken."

Das Spiel wird für PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und Switch erscheinen, alles zu einem unbestimmten Datum im Herbst.