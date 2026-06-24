Outright Games wird im November mit der Brettspiel-Sammlung gegen Grand Theft Auto VI antreten

Outright Games hat sein Line-up von Projekten und Titeln für den Herbst 2026 stetig vorgestellt, mit The Cat in the Hat, The Grinch, Sesame Street und weiteren in Planung. Jetzt wissen wir von einem weiteren Spiel, das in ein paar Monaten erscheinen soll, wobei dieser Titel eines der sehr, sehr wenigen mutigen Projekte ist, die im November im Grand Theft Auto VI Territorium erscheinen.

Bekannt als Hasbro Games Junior Collection, ist dies im Grunde ein Titel, der digitale Varianten der Junior-Editionen von Monopoly, Cluedo und The Game of Life zusammenführt. Es ist so gestaltet, dass es zugänglich und leicht zugänglich und angenehm zu sein ist, mit einem vereinfachten Regelwerk, das es für Spieler aller Altersgruppen und Fähigkeiten geeignet machen sollte.

Das größere Spiel bietet anpassbare Avatare, freischaltbare Kostüme, Fortschritt über die drei Brettspiele hinweg sowie Unterstützung für lokalen Mehrspielermodus mit bis zu vier Spielern. Darüber hinaus wird jeder, der Monopoly, Cluedo oder The Game of Life gespielt hat, einigermaßen wissen, was ihn von jedem Brettspiel erwartet.

Was die Startpläne für die Hasbro Games Junior Collection betrifft, so wird das Projekt am 6. November auf PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S und Nintendo Switch 1 und 2 debütieren. Sieh dir unten den Ankündigungstrailer zum Spiel an.