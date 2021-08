Outright Games möchte Portfolio in den kommenden Jahren massiv ausbauen

Outright Games kennen wir als Publisher von Lizenzspielen, die auf Kinder abzielen. In den letzten Jahren haben wir von ihnen Titel, wie Meine Freundin Peppa Pig, Ben 10, Hotel Transsilvanien, Paw Patrol, Ice Age, Adventure Time, Transformers, Jumanji: The Video Game und viele weitere gesehen - doch die meisten dieser Games geraten schnell in Vergessenheit. Die ehemaligen Geldgeber Rockpool Investments haben ihre Beteiligung an den Aktienfonds der Firma vor einiger Zeit verkauft, doch es hat sich bereits ein weiterer Gönner gefunden.

Die Investorengesellschaft EMK Capital unterstützt das Unternehmen mit sofortiger Wirkung, was für uns eigentlich nicht weiter spannend ist. Für Outright Games ist das aber eine große Sache, da der Publisher dank des neuen Kapitels plant, in den nächsten Jahren massiv zu wachsen. In einer Pressemitteilung heißt es, dass dieser Deal Outright dabei helfen werde, das eigene Portfolio von aktuell 18 Titeln bis zum Jahr 2023 zu verdreifachen. Dafür soll in Zukunft enger mit Partnern und Lizenzgebern in der Kinderunterhaltungsbranche zusammengearbeitet werden. Laut dem Geschäftsführer Terry Malham werde auch auf Cloud-Streaming und Handyspiele gesetzt.