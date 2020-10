Outriders schlägt Wurzeln, neuer Termin im Februar 2021

Einer der letzten großen Blockbuster dieses Jahres wurde gerade verschoben. People Can Flys Sci-Fi-Shooter Outriders wird erst am 2. Februar 2021 erscheinen, wie uns der Entwickler soeben bestätigte. Zuvor hatte die Steam-Datenbank bereits eine Verzögerung angedeutet, nun ist sie offiziell. Als Grund wurde COVID-19 angegeben, was vor allem die Qualitätssicherungsabteilung hart getroffen habe, erklärt der Entwickler.

Der Shooter sei zwar bereits "größtenteils abgeschlossen", bis Ende des Jahres können die verbleibenden Arbeiten aber nicht wohl beendet werden. Die zusätzliche Wartezeit soll außerdem sicherstellen, dass Crossplay zum Launch zwischen allen Plattformen vollumfänglich unterstützt werde. Der neue Trailer tröstet euch vielleicht über die Verzögerung hinweg:

Quelle: Square Enix.