Outriders: People Can Fly zeigt Technomancer und End-Game-Herausforderung Expedition

Heute Abend hat Square Enix die vierte Ausgabe ihrer fortlaufenden Outriders-Livestreams ausgestrahlt, um den Spielern weitere Inhalte des intensiven RPG-Shooters von People Can Fly zu zeigen. Diesmal ging es um die End-Game-Herausforderungen "Expeditions", die nach dem Abschluss der Geschichte für weiteren Spielspaß sorgen sollen. Der zweite Teil der Demonstration widmete sich der Klasse des Technomancers, dessen Fähigkeiten und Builds ausgiebig vorgestellt wurde. Outriders wird voraussichtlich am 2. Februar 2021 für Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series, Xbox One und PC erscheinen. Eine Version für Google Stadia ist ebenfalls geplant.

