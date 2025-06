Outriders-Entwickler setzt zwei in Produktion befindliche Projekte aus und entlässt Mitarbeiter

HQ

People Can Fly, der Entwickler hinter Outriders, hat verraten, dass seine Zukunft ganz anders aussehen wird, als wir es erwartet haben. In einer Erklärung, die von CEO Sebastian Wojiechowski geteilt wurde, wurde bekannt gegeben, dass zwei seiner in der Entwicklung befindlichen Projekte ausgesetzt wurden und dass dies einen Personalabbau des Entwicklers bedeuten wird: Entlassungen.

Die beiden Projekte, die pausiert werden, sind Gemini und Bifrost. Was die Gründe für die Absage betrifft, so wurde uns gesagt, dass die Probleme von Gemini aus Komplikationen mit dem Herausgeber entstehen. People Can Fly wurde kein "Entwurf des nachfolgenden Inhaltszusatzes zur Verlagsvereinbarung vorgelegt, der die Bedingungen für weitere Meilensteine des Projekts Gemini und die mangelnde Kommunikation des Verlags über seine Bereitschaft, das Gemini-Projekt fortzusetzen oder zu beenden, abdeckt".

Wenn wir uns Bifrost ansehen, wird uns gesagt: "Das Projekt Bifrost wurde aufgrund des oben Gesagten und der Analyse des Cashflows der Gruppe ausgesetzt, die einen Mangel an Aussichten für die Sicherung der organisatorischen Ressourcen und der Mittel zeigte, die für die Fortsetzung der Produktion und Freigabe dieses Projekts erforderlich sind."

Auch hier bedeutet diese Aussetzung von zwei Projekten, dass People Can Fly gezwungen war, sein Team umzustrukturieren und zu verkleinern, wobei die genaue Anzahl der betroffenen Entwickler nie direkt angegeben wurde.

Wojiechowski abschließend: "Wir möchten unser tiefstes Bedauern und unsere Trauer darüber zum Ausdruck bringen, wie sich diese Ereignisse entwickelt haben, und unsere aufrichtige Dankbarkeit für den bisherigen Beitrag aller."

Dies alles geschieht, nachdem eine kürzliche Entlassungsrunde den Entwickler Ende 2024 erschüttert hat und nachdem das Unternehmen Anfang letzten Jahres auch ein anderes Projekt gestrichen hat.