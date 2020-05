Outriders Broadcast: Am Donnerstag seht ihr mehr Gameplay zum Sci-Fi-Shooter

Wer sich auf den neuen Titel von People Can Fly freut, der soll noch diese Woche ein neues Update bekommen. Publisher Square Enix bereitet sich auf die Veröffentlichung des Sci-Fi-Spiels Outriders vor und unterstützt die Entwickler beim Vertrieb sein. Am Donnerstag (28. Mai) soll deshalb ein monatliches Format namens "Outriders Broadcast" aufgeführt werden, in dem die Zukunft des Games besprochen wird. Um 18:00 Uhr startet die Übertragung.

Was zunächst wie ein billiger Destiny-Klon aussah, stellte sich in unserer großen Vorschau als ambitionierter Third-Person-Shooter heraus. Natürlich gibt es trotzdem eine Menge, was wir von Outriders noch nicht kennen und deshalb ist es eine gute Sache, dass uns der Entwickler beweisen will, welche Qualitäten ihre einzigartige Erfahrung bieten möchte.