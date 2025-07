Outriders 2 wurde als eines der abgebrochenen People Can Fly-Projekte gemeldet

HQ

Es schien so, als ob Outriders tatsächlich ein ziemlich großer Erfolg für den Entwickler People Can Fly war, so sehr, dass nach seiner Ankunft schnell mit der Arbeit an der Erweiterung des Universums um DLCs und auch eine Fortsetzung begonnen wurde. Die letzten Jahre waren jedoch nicht gut für den polnischen Entwickler, und er war gezwungen, Mitarbeiter zu entlassen und kommende und in Produktion befindliche Titel abzusagen, wobei einer davon Berichten zufolge der Outriders Nachfolger war.

Laut Insider Gaming, das die von TheThumbWars geteilten Informationen bestätigt, heißt es, dass Outriders 2 eines der jüngsten Stornierungsopfer war, da es sich um das Projekt handelte, das als Gemini bekannt ist.

In dem Bericht wird behauptet, dass sich das Spiel Anfang des Jahres noch in der Motion-Capture-Phase befand und in keiner Form mit der Öffentlichkeit geteilt werden sollte. Trotzdem dauert es eine ganze Weile, bis Spiele entwickelt sind, also ist das keine große Überraschung, aber was noch verwirrender ist, ist, warum diese jetzt etablierte IP am Ende geschlossen wurde. Es wird auf die Trennung zwischen dem Entwickler und seinem Outriders Veröffentlichungspartner Square Enix verwiesen.

Dies stimmt in gewisser Weise mit der Tatsache überein, dass der polnische Entwickler im vergangenen Monat Mitarbeiter entlassen und Gemini entlassen hat, zusammen mit einer Erklärung, die lautete: "[People Can Fly wurde kein Entwurf des nachfolgenden Inhaltszusatzes zur Publishing-Vereinbarung vorgelegt], der die Bedingungen für weitere Meilensteine des Projekts Gemini abdeckt, und die mangelnde Kommunikation des Publishers über seine Bereitschaft, Gemini fortzusetzen oder zu beenden Projekt."

Diese Entscheidung folgt auch auf Entlassungen im Dezember, bei denen über 100 Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz verloren.