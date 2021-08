Outfits, Unterschlupfe und Pokéball-Sticker in Pokémon Strahlender Diamant/Leuchtende Perle gezeigt

HQ

Pokémon Strahlender Diamant/Leuchtende Perle wurde heute Nachmittag auf einer Online-Präsentation näher vorgestellt. Die Remakes der vierten Pokémon-Generation folgen der bekannten Formel, die frühere Pokémon-Spiele etabliert haben. Ihr startet als junger Trainer eine Reise durch die Sinnoh-Region, bewältigt Arena-Herausforderungen und versucht anschließend, der Pokémon-Champion zu werden. Unterwegs freundet ihr euch mit verschiedenen Pokémon an, entwickelt sie weiter und vervollständigt weitestgehend euer Pokédex.

Der Trailer deutet einige Mythen und Überlieferungen der Sinnoh-Region an, die ihr im Verlaufe eures Abenteuers untersuchen werdet. In dieser Pokémon-Generation versucht ihr zudem, die unheilvollen Machenschaften von Team Galaktik aufzuhalten, die irgendetwas Merkwürdiges im Schilde führen. Dabei helfen euch unterschiedliche Charaktere, denen ihr im Spielverlauf immer wieder begegnet.

HQ

Im Nintendo-Switch-Remake der Nintendo-DS-Spiele wurden einige Minispiele überarbeitet, möglicherweise aufgrund der unterschiedlichen Architektur der beiden Handheld-Konsolen. Sonstige Änderungen betreffen in erster Linie die Untergrundhöhlen, die sich nun über die gesamte Welt erstrecken und verschiedene Orte miteinander verbinden. Dort unten können wir geheime Stützpunkte einrichten und diesen versteckten Raum mit Pokémon-Statuen dekorieren. Daran schließen die neuen Pokémon-Verstecke an, denn in diesen brandneuen Gebieten findet ihr herumstreunende Pokémon, die von den Statuen in eurer Geheimbasis abhängen.

Darüber hinaus wurde ersichtlich, dass Spieler in Pokémon Strahlender Diamant/Leuchtende Perle das Aussehen ihrer Trainer anpassen können, indem sie neue Outfits in Geschäften in der gesamten Sinnoh-Region kaufen. Ansonsten haben wir bemerkt, dass man die Pokébälle mit speziellen Stickern versehen kann, sodass ein optischer Effekt (Konfetti oder Feuerwerk) ausgelöst wird, wenn wir ein Pokémon einwechseln. Ihr werdet außerdem festlegen können, dass euch ein Pokémon eurer Wahl in der freien Bewegung verläuft, wie damals in Pokémon Gelbe Edition.

Wer gerne online mit anderen spielen möchte, der darf Online-Verbindungen erwarten, allerdings wird es keine Ranglistenkämpfe geben. Ihr seid also nur in der Lage, Pokémon zu tauschen oder Freundschaftskämpfe auszuführen. Am 19. November erscheinen die beiden Remakes und ein paar Tage vorher (am 5. November) könnt ihr eine speziell gestaltete Nintendo Switch Lite im Stil der Games kaufen.