Outer Wilds: Infos zum DLC Echoes of the Eye gibt es Ende September

Dass Outer Wilds (bitte nicht mit Obsidian Entertainments Rollenspiel The Outer Worlds verwechseln) ein Add-On bekommt, wurde bereits vor einigen Monaten angedeutet, doch erst am Abend haben wir die offizielle Bestätigung erhalten. Creative Director Alex Beachum wollte uns noch nicht verraten, wie „Echoes of the Eye" in die bestehende Narrative eingebunden werden wird, doch ein paar kryptische Bilder findet ihr im ersten Trailer bereits.

Im Video seht ihr, wie sich etwas vor die Sonne schiebt, damit sich alle Fans von Dark Souls stolz auf die Schulter klopfen können. Outer Wilds: Echoes of the Eye soll die einzige Erweiterung des Spiels werden, am 28. September werden wir wohl mehr erfahren. Ende des Jahres erscheint das Hauptspiel übrigens voraussichtlich auf der Nintendo Switch, sofern alles glattgeht.