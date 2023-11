Outer Wilds erscheint im Dezember für Nintendo Switch

HQ

Altersfreigaben, kryptische "Insider" und mehr haben darauf hingewiesen, dass Outer Wilds endlich kurz vor dem Start auf Nintendo Switch stand, also ist die heutige Ankündigung nicht überraschend, auch wenn sie großartig ist.

Der folgende Trailer enthüllt, dass Outer Wilds am 7. Dezember in Form der Archaeologist Edition für Nintendo Switch erscheint. Das bedeutet, dass du das Basisspiel und die Erweiterung Echoes of the Eye in einem fantastischen Paket erhältst. Eine physische Version wird irgendwann im Jahr 2024 verfügbar sein.