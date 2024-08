Outer Banks kehrt im Oktober und November für seine vierte Saison zurück

Viele gingen davon aus, dass NetflixOuter Banks die Geschichte mit der tragischen und wilden dritten Staffel abschließen würde, aber das wird nicht der Fall sein. Die Gang wird für einen vierten Ausflug zurückkehren, nur dass sie dieses Mal etwas älter sind und tatsächlich auch etwas zu verlieren haben.

Die Abenteuer-Drama-Serie kehrt diesen Herbst in einem zweiteiligen Ausflug auf den Streamer zurück, der am 10. Oktober beginnt und etwa vier Wochen später, am 7. November, endet. Die genaue Handlung muss noch enthüllt werden, aber wir haben einen Teaser-Trailer, der uns einen Einblick in einige der Action gibt, die er bieten wird, den Sie unten in voller Länge sehen können.

Freuen Sie sich darauf, zu Carolinas Outer Banks zurückzukehren?