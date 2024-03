Outcast: A New Beginning Vorschau: Nostalgie regiert in dieser atemberaubenden Fortsetzung

HQ

Nostalgie ist etwas sehr Mächtiges: ein Gefühl, das uns gefangen hält und es uns ermöglicht, uns an vergangene Erfahrungen zu erinnern oder sie sogar mit Zuneigung wieder zu erleben, die uns auf besondere Weise berührt haben, die wir als einzigartig gelebt haben und die, machen wir uns nichts vor, sich nicht wiederholen dürfen...

Nicht alle Videospiele schaffen es, uns dieses Gefühl zu vermitteln, aber wenn wir ein paar Augenblicke damit verbringen, darüber nachzudenken, werden uns sicherlich bestimmte Titel in den Sinn kommen, die es geschafft haben, uns zu überraschen, uns zu überraschen und unseren Horizont zu erweitern und einen tiefgreifenden Einfluss auf unsere Erfahrung als Spieler auszuüben.

Für mich ist Outcast eines dieser Spiele: ein Action-Adventure, das auf der außerirdischen Welt von Adelpha spielt, mit einer Geschichte, Grafik und Soundpräsentation, die absolut filmisch und atemberaubend waren und 1999 einen einzigartigen Cocktail von Features in einem Videospiel boten: eine dreidimensionale offene Welt mit atemberaubender Grafik (zum Vergleich: GTA 3 wurde 2001 veröffentlicht), bevölkert von einer Vielzahl von NPCs, mit denen man interagieren konnte. eine noch nie dagewesene Art und Weise, mit einer für die damalige Zeit fortschrittlichen KI und neuen Gameplay-Elementen, die überraschend waren. Kurz gesagt, eine Welt, die sich "lebendig" anfühlte. Um dem Ganzen die Krone aufzusetzen, schaffte es der herausragende Soundtrack des Komponisten Lennie Moore, der von den Moscow Symphony Orchestra and Chorus gespielt wurde, das Gesamterlebnis auf ein stratosphärisches Niveau zu heben.

Ein Kultwerk dieses Kalibers hätte eine Fortsetzung verdient und tatsächlich befand sich dieses einige Jahre lang in der Entwicklung, kurz nach der Veröffentlichung des Originals. Nach einigen erfolglosen Versuchen schien es, als könne die Geschichte von Outcast nicht weitergehen und wir würden nie wieder nach Adelpha zurückkehren können, in diese unglaubliche Welt, in der es so viele Geschichten zu erzählen und Geheimnisse zu entdecken gibt...

Werbung:

Glücklicherweise ist der Entwickler Appeal Studios aus der Asche auferstanden und bietet uns nach einem Remake von Outcast (Outcast: Second Contact ) im Jahr 2017 nun eine großzügige Demo der Fortsetzung, die von THQ Nordic veröffentlicht wurde, damit wir uns auf die Veröffentlichung von Outcast: A New Beginning vorbereiten können, die am 15. März erscheinen wird. Diese Demo ist für PC, Xbox Series und PS5 verfügbar, nachdem ich die Versionen von PS5 und Xbox Series X gespielt und analysiert habe, die drei Segmente (Erkundung, Kampf und Story) und vier Schwierigkeitsmodi (Story, Leicht, Normal und Schwer) bieten. Jedes der drei Segmente der Demo kann zweimal gespielt werden (zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels wurde diese Begrenzung aufgehoben), wobei für "Erkundung" und "Story" ein Zeitlimit von 20 Minuten gilt (diese Begrenzung bleibt bestehen), während das "Kampf"-Segment kein Zeitlimit aufweist, obwohl eine räumliche Begrenzung besteht. nicht in der Lage zu sein, die Exploration über ein vorgegebenes Gebiet hinaus auszudehnen.

Es ist 25 Jahre (ein Vierteljahrhundert!) vergangen und es ist endlich an der Zeit, die Daoka zu überqueren und nach Adelpha zurückzukehren.

Wir haben gesagt, dass Nostalgie mächtig ist, aber sie ist auch gefährlich und erzeugt eine heimtückische Idee in den Köpfen derjenigen von uns, die den ersten Outcast genossen haben: "Wird das endgültige Spiel auf dem Niveau des Originals sein?", etwas, das unfair klingen mag, das wir aber in einer Zeit voller Open-World-Spiele berücksichtigen müssen, die einige der Elemente übernommen und auf ein neues Niveau gebracht haben Das machte Outcast im Jahr 1999 einzigartig. Sobald wir mit der Demo beginnen, sind meine ersten Zweifel bereits auf dem Startbildschirm zerstreut: Der Soundtrack, wieder von Lennie Moore, schlägt nicht nur mit der gleichen Wucht des Originals zu, sondern überrascht uns diesmal auch mit Chören, die in Agazork, der Sprache der Talan, Bewohner von Adelpha, interpretiert werden. Der Originaltitel enthielt bereits ein kleines Wörterbuch der Sprache in der Bedienungsanleitung und es war möglich, etwas Agazork zu lernen, während wir durch Dialoge mit den Einheimischen in die talanische Kultur eintauchten. Alles scheint darauf hinzudeuten, dass dies in Outcast: A New Beginning auf eine neue Ebene gehoben wurde, und das nicht nur in der Tonspur, denn während der Interaktion mit dem Talan haben wir ein äußerst nützliches Glossar, das in Gesprächen aktiviert werden kann und uns so alle Informationen und den Kontext liefert, den wir auf unaufdringliche Weise benötigen. Es ist sehr schön zu sehen, dass der 20-minütige Countdown während des Dialogs pausiert wird, so dass wir sie im Detail und ohne Eile erkunden können.

Werbung:

Cutter Slade, der Held des Originals, ist wieder der Protagonist der Fortsetzung und ihrer Demo. Er ist ein Actionheld, wie wir ihn in den Filmen der 90er Jahre finden können: extrem fähig im Kampf, mit einer Vergangenheit voller Schatten und zahlreicher Fehler, aber gleichzeitig lustig und sympathisch, mit einem Sinn für Humor voller filmischer Referenzen und sehr ähnlich wie Richard Dean Andersons Jack O'Neill in Stargate SG-1. Wenn Outcast der Großvater der offenen 3D-Welten ist, dann ist Cutter Slade der coole Onkel oder ältere Cousin, mit dem wir uns bei den Familientreffen unserer Kindheit gerne getroffen haben.

Diesmal trägt Slade ein Jetpack bei sich, mit dem er die riesige Karte des Spiels recht dynamisch durchqueren kann. Darüber hinaus wurde sein Aussehen im Vergleich zum ersten Spiel verbessert, indem das ikonische orangefarbene T-Shirt durch ein Kostüm ersetzt wurde, das aufwendiger, aber originalgetreu ist und das grafische Symbol trägt, das ihn als Ulukai, den Retter der Talan, identifiziert.

Ein weiterer bemerkenswerter Aspekt in Bezug auf den Protagonisten ist, dass er dieses Mal von den Yods (Gottheiten der Talan) wiederbelebt wurde und an Amnesie leidet: ein sehr passendes Plot-Device, um keine neuen Spieler zurückzulassen, die das Original vielleicht nie erlebt haben. Das passt auch dazu, dass der Titel des Spiels im Laufe seiner Entwicklung die Zahl "2" verloren hat. Im Spiel von 1999 musste Slade nach Adelpha reisen, um ein Team von Wissenschaftlern durch ein Portal zu eskortieren, um eine beschädigte Erkundungssonde zu reparieren, die die Existenz der Erde und von Adelpha gefährdete.

In den Kämpfen in der Demo tritt unser Protagonist gegen die Androiden der Invasionsmacht an, die Adelpha angreift, und gegen einige der gefährlichsten Fauna des Planeten. In einem ersten Kontakt war dieser Kampf unterhaltsam und dynamisch und hob den Einsatz von modifizierbaren Waffen, einem Energieschild und dem bereits erwähnten Jetpack hervor, Elemente, die wir nach Belieben kombinieren können, um unsere Kämpfe mit einem gewissen Maß an Anpassung zu meistern.

Die Unreal Grafik-Engine ermöglicht die zuverlässige grafische Darstellung künstlerischer Designs, die durch ihre Schönheit glänzen, und kombiniert die reichen Landschaftskontraste der Biome von Adelpha mit einer technologischen/futuristischen Komponente, die durch die eindringende Macht repräsentiert wird.

Vielleicht ist die visuelle Wirkung auf technologischer Ebene nicht gleichwertig mit der des Originaltitels von 1999, aber sie scheint auf einem sehr guten Niveau zu sein, trotz einiger Unregelmäßigkeiten in der Framerate, die in einer Demo zu erwarten sind und die wir überprüfen werden, ob sie beim Start im fertigen Spiel bleiben. Ich habe auch einige Clipping-Fehler gefunden, was in Spielen mit Welten dieser Dimensionen üblich ist. So konnte ich zum Beispiel in der PS5-Demo einen Energieschild durchqueren, der undurchdringlich sein sollte. Ein anderes Mal, in der Hitze des Gefechts und während ich das Jetpack benutzte, hatte ich das Pech, das Dach eines Gebäudes zu durchbrechen und meinen Charakter gefangen zu halten. In einem zweiten Gameplay der Demo bin ich jedoch nicht mehr auf diese Fehler gestoßen, als ich versuchte, meine Aktionen zu wiederholen.

Die erschöpfende Erkundung der Spielkarte während dieser 20 Minuten ermöglicht es uns, zahlreiche Details wahrzunehmen (Talan-Siedlungen, scheinbar zerstörte Dörfer, alte Tempel, Raumschiffe...), die es schaffen, unsere Neugier auf die Geschichte des Spiels zu entfachen.

Und es ist genau die Art und Weise, wie sich die Geschichte entfaltet, die am Ende, rein persönlich, den Erfolg dieses Titels diktieren wird. Alle Elemente, die wir Fans im Original geliebt haben, sind hier vorhanden, verbessert und erweitert. Die Liebe und der Respekt für den Originaltitel ist in der Demo offensichtlich und auch der Ehrgeiz ist offensichtlich. Die Unbekannten bleiben die Haupterzählung und der Reichtum der Nebenquests... Informationen, die wir in unserer zukünftigen Rezension von Outcast: A New Beginning erweitern möchten. Für den Augenblick fühle ich mich hoffnungsvoll und sehr glücklich, endlich zu meiner geliebten Adelpha zurückzukehren.