Outcast: A New Beginning Trailer heißt uns in der Welt von Adelpha willkommen

Im Rahmen der THQ Nordic Showcase hat Entwickler Appeal Studios gerade einen neuen Blick auf das kommende Outcast: A New Beginning geworfen. Das Spiel, das die Spieler in eine Sci-Fi-Welt namens Adelpha entführt, wird zu einem unbestimmten Zeitpunkt in der Zukunft für PC-, PS5- und Xbox Series-Konsolen erscheinen, aber im Rahmen einer Pressekonferenz wurde uns ein wenig mehr über das Spiel erzählt.

In diesem Spiel schlüpfen die Spieler in die Rolle des Charakters Cutter Slade und stellen dich vor die Aufgabe, dich gegen eine eindringende Fraktion zu wehren, die versucht, den Planeten zu kontrollieren. Dazu hast du Zugriff auf eine Armada modularer Waffen, die über 30 aufrüstbare Optionen versprechen, sowie auf ein aufrüstbares Jetpack, mit dem du um die Welt gleiten und fliegen kannst.

Uns wurde gesagt, dass die Geschichte fast sofort beginnen wird und dass die Spieler nur eine kurze Einführung durchlaufen müssen, bevor sie die offene Welt nach eigenem Ermessen erkunden dürfen. Die Welt behauptet auch, eine Reihe der typischen Open-World-Tropen wie Türme und Außenposten abzulegen, und fordert Sie stattdessen auf, strategisch darüber nachzudenken, wie Sie Bedrohungen überwinden und die Invasionstruppen verlangsamen und stoppen können.

Das Spiel ist von der Science-Fiction der 80er und 90er Jahre inspiriert und hat einen unbeschwerten und humorvollen Ton. Es wird auch von demselben Entwickler entwickelt, der das Original von 1999 geschaffen hat, und wird als echte Fortsetzung der Serie beschrieben. Es ist einfach als A New Beginning bekannt, um das Stigma abzuschütteln, dass man das ursprüngliche Outcast gespielt haben muss, um dieses zu verstehen, und das ist auch der Grund, warum das Spiel den Namen Outcast 2 fallen gelassen hat.

Während wir darauf warten, zu hören, wann das Spiel veröffentlicht wird, wird uns gesagt, dass das Spiel 35+ Stunden für Leute umfassen wird, die wirklich alles erkunden wollen, was angeboten wird, und dass das Entwicklerteam kurz vor der Beta-Phase für das Spiel steht.