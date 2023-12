Outcast: A New Beginning erscheint im März

HQ

Entwickler Appeal Studios und Publisher THQ Nordic haben angekündigt, dass der kommende Action-Adventure-Titel Outcast: A New Beginning: A New Beginning offiziell im März 2024 sein Debüt geben wird. Das Spiel, das die Spieler in die außerirdische Welt von Adelpha führt, wo sie sich allen möglichen Kreaturen und der unterdrückerischen militaristischen Fraktion stellen müssen, um den einheimischen Talanern zu helfen, ihren Aufstand zu vollenden.

In der Beschreibung des Spiels heißt es: "Töte als Cutter Slade, ehemaliger Navy SEAL, und gewinne das Vertrauen der lokalen Talaner. Beteiligen Sie sich an Guerillakriegen, wie z. B. der Zerstörung feindlicher Munitionskonvois, um die Basen zu schwächen, und wählen Sie frei aus, wo der nächste Angriff gestartet werden soll, um den Erfolg des Talan-Aufstands zu beeinflussen."

Outcast: A New Beginning: A New Beginning wird am 15. März 2024 zum Preis von 49,99 £ / 59,99 € auf PC und 59,99 £ und 69,99 € auf Xbox Series X / S und PS5 erscheinen.