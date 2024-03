Outcast: A New Beginning bekommt einen rasanten Launch-Trailer

HQ

Ende letzter Woche konnten wir euch endlich sagen, was wir von Outcast: A New Beginning von Appeal Studios und THQ Nordic halten, das am 15. März Premiere feierte, und schrieben in unserer Rezension: "Outcast: A New Beginning ist ein rara avis, ein besonderes Spiel, das mit Liebe von einem kleinen Studio entwickelt wurde, das das Originalwerk verehrt und ein würdiger Nachfolger ist, der manchmal durch das Ausmaß seiner Bestrebungen überrascht. Es ist mir eine Freude, nach Adelpha zurückgekehrt zu sein."

Wenn du trotz unserer begeisterten Rezension immer noch unschlüssig bist, was dieses Spiel angeht, dann solltest du dir den Launch-Trailer unten ansehen. In etwa zwei Minuten Spielzeit schafft es es, euch eine ganze Menge über dieses brandneue Abenteuer zu erzählen und zu zeigen, das derzeit für PC, PlayStation 5 und Xbox Series S/X erhältlich ist.