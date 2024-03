HQ

Outcast, der Pionier der dreidimensionalen Open-World-Spiele, wie wir sie heute kennen, kehrt in Form einer Fortsetzung in die Gegenwart zurück: eine Reise zurück zum Planeten Adelpha, die trotz des Kritikerlobs des Originals nie zu realisieren schien.

Ich habe nie einen Hehl aus meiner unbestrittenen Liebe zu dem Titel von 1999 gemacht, einem Spiel, das mich damals gefesselt hat und mir mit seinem filmischen Ansatz die Türen zur Welt der Videospiele für immer geöffnet hat und es auf eine Stufe mit einer anderen meiner großen Leidenschaften gestellt hat: der siebten Kunst.

Nachdem ich meine Eindrücke über die Demo niedergeschrieben hatte, hatte ich in den letzten Tagen die Gelegenheit, vorab die Vollversion von Outcast: A New Beginning für PS5 zu spielen, die Story komplett zu beenden, alle Nebenquests und einen Teil der weniger bemerkenswerten Aufgaben der offenen Welt in etwa 30 Stunden abzuschließen. Sie können sich wahrscheinlich die Mischung aus Aufregung und Beklommenheit vorstellen, die ich empfand, als ich das Spiel zum ersten Mal startete, um nach Adelpha zu reisen und zu entdecken, wie eine Geschichte, die vor einem Vierteljahrhundert begann, weitergeht.

Am Ende von Outcast verabschiedeten sich Cutter Slade von Adelpha, um zur Erde zurückzukehren, obwohl wir nie Zeuge seiner Ankunft auf dem Planeten waren oder wussten, was dort während seiner Abwesenheit geschehen war. Zu Beginn von Outcast: A New Beginning wird Cutter Slade von den mächtigen Yods, Gottheiten von Adelpha, wiederbelebt, um seine Bewohner, die Talan, vor einer hochtechnologischen Invasionsmacht zu retten: der WFA. Ein Amnesiekranker entdeckt Slade, dass das Schicksal von Adelpha wieder einmal mit dem der Erde verbunden ist, und im Laufe der Geschichte beginnt er sich zu erinnern... Er versorgt die Spieler mit wichtigen Informationen, die bisher nicht über seine Vergangenheit bekannt waren. Es ist eine erzählerische Strategie, die es uns ermöglicht, das, was wir zu wissen glaubten, neu zu schreiben und zu erweitern, während wir neue Spieler (die vielleicht mit demOutcast Original nicht vertraut sind) behutsam in die immense Geschichte der Saga einführen.

So finden wir direkte Verweise auf einige wichtige Charaktere aus dem Original, wie z.B. Zokrim (Anführer der Dolotai Guardians ), seinen Sohn Jan oder Kroax (General der Truppen von Fae Rhan), während andere, die ich nicht erwähnen werde, um Spoiler zu vermeiden, in dieser Fortsetzung direkt mit Leib und Seele zurückkehren. So sind die Verbindungen zum Vorgänger (und natürlich zum Remake Outcast: Second Contact ) im gesamten Spiel gut vorhanden, wie es sich für eine echte Fortsetzung gehört, aber für neue Spieler nicht befremdlich. Der Humor stimmt glücklicherweise auch mit dem vorherigen Spiel überein, sehr 80er und 90er Jahre, mit mehreren Anspielungen auf Filme (Back to the Future, Braveheart, Jaws...), die es geschafft haben, mir auf Schritt und Tritt ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern.

In Anbetracht der aktuellen Trends in der Videospielpresse werden viele Outcast: A New Beginning wahrscheinlich als AA-Titel bezeichnen, der von einem relativ kleinen Studio, Appeal, entwickelt wurde. Trotzdem handelt es sich um einen groß angelegten Titel mit einem unbestreitbaren künstlerischen Flair, der wie kaum ein anderer ins Auge und ins Ohr fällt.

Lennie Moores Original-Soundtrack zeigt eine enorme Menge an neuen Kompositionen, während er andere aus dem Originalspiel zurückbringt, die das gleiche Maß an Aufmerksamkeit wie 1999 auf sich ziehen und ihn meiner Meinung nach als eine der führenden Figuren der Branche etablieren. Für jeden Moment und jeden Umstand gibt es ein Thema, das die Erzählung und Grafik des Spiels perfekt begleitet und hervorhebt.

Bemerkenswert ist auch die Arbeit des Art-Design-Teams: Adelpha, die wahre Protagonistin des Spiels mit der Erlaubnis von Cutter Slade, bleibt ein atemberaubender Ort, eine Ökosphäre mit Ökosystemen, Umgebungen, Fauna und Flora, die organisch mit verschiedenen Territorien verbunden sind. Dies führt zu einer visuellen Palette, die von einer auffälligen chromatischen Lebendigkeit, die zum Teil vom Kino und den Comics der 80er und 90er Jahre inspiriert ist, bis hin zu den gedämpften Farben eines bewölkten Regentages reicht. Die südliche Hemisphäre von Adelpha ist wunderschön und voller Ecken, die einer Postkarte entsprungen zu sein scheinen. Während des Spiels habe ich mich selbst überrascht, indem ich alle paar Minuten Screenshots gemacht habe, von denen ich am Ende meiner Reise etwa 400 angesammelt habe.

Der Aufwand, der in den Aufbau der Welt gesteckt wurde, ist herausragend und für ein kleines Studio durchaus bemerkenswert. Wie das Originalspiel bietet Outcast: A New Beginning nicht-lineare Quests, geht aber noch einen Schritt weiter, mit einem nützlichen Quest-Log, das uns grafisch und schematisch zeigt, wie sie miteinander zusammenhängen, welche Ziele wir erfüllen müssen, wo und an welchem Punkt des Prozesses wir uns befinden, damit wir uns nie verloren fühlen. Die Haupt- und Nebenquests sind in diesem Titel eng miteinander verwoben, so dass die meisten Nebenquests unerlässlich sind, um in der Geschichte voranzukommen. Die größte Errungenschaft dieses Designs ist, dass die Erzählung auf eine organische Art und Weise miteinander verwoben ist, die sich sehr natürlich anfühlt.

Die wichtigsten Knotenpunkte, um die sich diese Missionen drehen, sind die Dörfer (Emea, Bidaa, Sappa, Palana, Prokriana, Desan und Kizaar), was durchaus Sinn macht, da wir ihren Bewohnern helfen müssen, die unter dem drückenden Joch der Invasionsmacht stehen. Diese Dörfer sind durch Daokas (Stargate-ähnliche Portale) miteinander verbunden, aber im Gegensatz zum Originalspiel können wir hier die große Entfernung zwischen ihnen zu Fuß oder mit dem Gleiten zurücklegen und dabei viele interessante Elemente entdecken.

Die Aufmerksamkeit, die der Geschichte geschenkt wird, ist überwältigend und sicherlich einer der Aspekte, die mir im Vergleich zu ähnlichen berühmten AAA-Spielen mit höheren Budgets aufgefallen sind (ich bin auch ein bekennender Fan von vielen von ihnen), die sich in diesem Bereich jedoch nicht auf dem Niveau von Outcast: A New Beginning auszeichnen. Ein Beispiel dafür ist die talanische Sprache Agazork, die eine Tiefe und Liebe zum Detail aufweist, die einem Hollywood-Blockbuster angemessen ist.

Die südliche Hemisphäre von Adelpha ist eine riesige Welt, die sich lebendig anfühlt, voller interessanter Ecken und Winkel, ohne leere Räume und ein Gelände, das sich in Vertikalität übersetzt und zum Erkunden anregt. Während meines Spieldurchlaufs wollte ich immer wieder herausfinden, was sich hinter diesem Hügel und auf der anderen Seite des Gewässers befindet, um dieses lohnende Gefühl der Entdeckung zu bekommen, das ich in meinen Lieblingsspielen in der offenen Welt liebe.

Es ist genau die Größe der Welt, die mich dazu bringt, eine weitere bemerkenswerte Gameplay-Mechanik zu besprechen, die ich bereits in meinen Eindrücken der Demo erwähnt habe: die Art und Weise, wie wir die Umgebungen mit dem Jetpack des Protagonisten durchqueren und einen Prozess, der mühsam sein könnte, in ein unterhaltsames Feature verwandeln, sobald wir seine Bedienung beherrschen und vor allem, wenn wir sein volles Potenzial durch die 14 verfügbaren Upgrades freigeschaltet haben.

Der Kampf ist dynamisch und beinhaltet das Freischalten von 18 Fähigkeiten. Neben einem Energieschild, der auch für Angriffe genutzt werden kann, gibt es zwei Waffen, die mit 32 verschiedenen Modulen, die in der Spielwelt verstreut sind, nach unseren Wünschen angepasst werden können. In der Handfeuerwaffe können wir 4 Module kombinieren und im Gewehr 6; Auf diese Weise fühlt sich die Waffe völlig unterschiedlich an, je nachdem, welche Designentscheidungen wir treffen. Dies ist definitiv eine enorme Verbesserung gegenüber dem Waffensystem des ursprünglichen Outcast.

Darüber hinaus können wir im Laufe der Hauptgeschichte 8 sehr mächtige Spezialfähigkeiten freischalten. Eines davon bringt das Spiel auf eine neue Dimension, und obwohl es aus dem bisher von THQ Nordic gezeigten Filmmaterial extrapoliert werden kann, werde ich hier nicht darüber sprechen, um Spoiler zu vermeiden.

Outcast: A New Beginning verwendet die branchenerprobte und äußerst wettbewerbsfähige Unreal Engine 4 -Grafik-Engine. Uns stehen zwei Grafikmodi zur Verfügung: Qualität (nach Angaben des Studios bei 30 fps gesperrt) und Leistung (bei entsperrter Bildrate), wie es bei aktuellen Titeln üblich ist. Es ist wichtig, den künstlerischen Aspekt, über den ich bereits gesprochen habe, vom grafischen Aspekt zu unterscheiden: Ich beziehe mich hier auf etwas rein Technologisches, und wie ich bereits in meinen Eindrücken der Demo angedeutet habe, wirkt die Grafik von Outcast: A New Beginning nicht auf dem gleichen Niveau wie die des Originals, die damals revolutionär waren.

Während meines Abenteuers in Adelpha bin ich auf mehrere Bugs gestoßen, von denen viele relativ geringfügig waren (vereinzelte Clipping-Probleme mit einigen Gegnern und Szenerien sowie schwebende interaktive Elemente, die sich auf Bodenhöhe befinden sollten); Ich hatte auch einige sehr punktuelle Leistungsprobleme, bei denen die Bildrate auf ein Niveau fiel, das ein richtiges Gameplay verhinderte. Früher passierte dies nach sehr langen Spielsitzungen und ein Neustart der Konsole löste oder minimierte das Problem in der Regel. Vor vier Tagen habe ich einen Update-Patch erhalten, der die Performance deutlich verbessert hat und es wird erwartet, dass das Spiel in den nächsten Tagen wieder aktualisiert wird. Zu keinem Zeitpunkt hatte ich irgendwelche Bugs, die mich daran gehindert haben, eine Mission zu beenden oder mich aus dem Spiel geworfen haben.

Mit einer interessanten Geschichte, die gut erzählt ist und das Original respektiert, wenn auch mit einer überstürzten Schlussphase und einigen losen Enden, die uns an eine mögliche Erweiterung oder Fortsetzung denken lassen, ist Outcast: A New Beginning ein rara avis, ein besonderes Spiel, das mit Liebe von einem kleinen Studio entwickelt wurde, das das Originalwerk verehrt und ein würdiger Nachfolger ist, der manchmal durch das Ausmaß seiner Bestrebungen überrascht. Es ist ein Vergnügen, nach Adelpha zurückgekehrt zu sein.