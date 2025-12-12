Out of Worlds bekommt einen weiteren Blick auf The Game Awards

HQ

Als es erstmals enthüllt wurde, zog Out of Words sowohl die Aufmerksamkeit von Koop-Fans als auch von Stop-Motion-Enthusiasten auf sich, indem es beides in einem charmanten Abenteuer vereinte, das irgendwann 2026 erscheinen soll. Bei den heutigen The Game Awards bekamen wir einen weiteren Blick auf das Spiel, zeigte etwas mehr von der Geschichte und eine Figur, die unsere mundlosen Protagonisten nennt.

Ansonsten besteht der Trailer größtenteils aus weiteren Einblicken in das rätselbasierte Gameplay aus Out of Words. Jeder Teil der Umgebung scheint Stop-Motion-Effekte zu haben oder komplett reale Objekte zu sein, die in das Spiel übernommen wurden, ähnlich wie bei Harold Halibut oder The Midnight Walk.