Out of Words wurde auf Anfang 2027 verschoben

HQ

Auch wenn Sie hoffen, mehr von Wiredfly und Kong Orange Out of Words auf einer der vielen verschiedenen Showcases in den nächsten Wochen zu sehen, sollte beachtet werden, dass ein Auftritt nicht mit einem Veröffentlichungstermin zusammenpasst, der später 2026 geteilt wird.

Wir sagen das so, dass in einem Beitrag in den sozialen Medien die dänischen Schöpfer erklärt haben, dass Out of Words verzögert wird und nun später als erwartet und irgendwann Anfang 2027 erscheinen wird.

"Wir schaffen Out of Words von Hand und achten darauf, jedes einzigartige Detail mit Leidenschaft und Hingabe darzustellen.

"Das Spiel braucht noch ein bisschen mehr, um sich in Form zu bringen, und wird Anfang 2027 erscheinen."

Der Entwickler verspricht weiter, dass er "bald mehr zu berichten haben wird", sodass vielleicht ein Auftritt in den kommenden Wochen bevorsteht.

Freust du dich auf Out of Words ?