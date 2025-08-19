Out of Time kommt Ende September in den Epic Games Store

Ihr werdet diesen September wirklich nicht nach Spielen hungern, denn der erste Herbstmonat ist überfüllt mit neuen Veröffentlichungen. Während es bereits aus allen Nähten platzt, versucht Entwickler Manticore Games mit seinem chaotischen Multiplayer-Roguelike Out of Time, das Ende September erscheinen wird, den Wahnsinn noch zu verstärken.

Out of Time, das ausschließlich über das Epic Games Store auf den PC kommt, gilt als das "ultimative Multiplayer-Roguelike" und es ist ein Spiel, in dem sich eine Liste von skurrilen Helden zusammenschließt, um Bedrohungen und Feinde aus der gesamten Geschichte abzuschießen, die nach Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zusammengestoßen sind und alle miteinander verschmelzen.

Laut der Beschreibung des Spiels wird uns gesagt, dass die allgemeine Idee und Prämisse wie folgt aussieht: "The Shattering hat alle Zeitalter zu einem riesigen Chaos verschmolzen, und deine Mission - solltest du sie annehmen - ist es, einzutauchen, dich aus Millionen von möglichen Ausrüstungskombinationen auszurüsten und einen Spießrutenlauf aus Drachen, Killerrobotern, mutierten Krabben und anderen Dingen zu überleben, von denen dein Therapeut später hören wird."

Das Spiel, das am 25. September erscheinen soll, kann ab sofort auf die Wunschliste gesetzt und vorbestellt werden, wobei Spieler, die dies tun, mit The Temporal Disaster Pack belohnt werden, das exklusive Reittiere, Emotes und Avatare enthält. Zu diesem Anlass ist ein neuer Trailer eingetroffen, der einen weiteren Vorgeschmack auf die Action gibt. Schaut euch unten an, ob ihr nächsten Monat Out of Time auf eurem Radar haben solltet.