Out of Sight um einen begrenzten physischen Start auf der PS5 zu bekommen und Nintendo Switch

Der Entwickler The Gang hält die Fans weiterhin mit seinem Stealth-Puzzle-Horror-Abenteuer Out of Sight – alles, indem er neue Wege einführt, das Erlebnis zu erweitern. Zum einen wird der Stage Fright-DLC bereits nächste Woche auf PC-, PS5- und Nintendo-Switch-Plattformen erscheinen (Xbox Series X/S erscheint zu einem späteren Zeitpunkt), und dieser Start wird tatsächlich am Tag vor (oder im Einklang mit dem Switch-Launch), der Out of Sight ebenfalls ein begrenztes physisches Debüt hat.

Am 12. März können wir erwarten, dass der Titel physische PS5- und Switch-1-Editionen erhält – ideal für alle Sammler, die eine Verpackung zu ihrer Sammlung hinzufügen möchten. Insgesamt werden 4.000 Switch-Exemplare verfügbar sein (2.500 Standard Editions und 1.500 Deluxe Editions) plus 2.000 PS5-Exemplare, wobei jede physische Version das vollständige Spiel und den Stage Fright DLC auf der jeweiligen Disc/Cartridge bietet.

Was die Deluxe Edition auf der Switch den Käufern bietet, wird das Spiel und das DLC sowie eine leuchtende Emaille-Anstecknadel von Teddy, eine Doppel-CD des Originalsoundtracks, vier Geisterkinder-Papier-Ständer, ein A5-Leuchtaufkleberblatt, ein A3-Vollfarb-Poster und alles in einer exklusiven Muschelschachtel enthalten.

Das genaue Startdatum und die Uhrzeit der physischen Version sind für den 12. März um 18:00 GMT/19:00 MEZ. Wirst du Out of Sight deiner physischen Sammlung hinzufügen?