Out of Sight um einen begrenzten physischen Start auf der PS5 zu bekommen und Nintendo Switch
Das Debüt ist für nächste Woche geplant.
Der Entwickler The Gang hält die Fans weiterhin mit seinem Stealth-Puzzle-Horror-Abenteuer Out of Sight – alles, indem er neue Wege einführt, das Erlebnis zu erweitern. Zum einen wird der Stage Fright-DLC bereits nächste Woche auf PC-, PS5- und Nintendo-Switch-Plattformen erscheinen (Xbox Series X/S erscheint zu einem späteren Zeitpunkt), und dieser Start wird tatsächlich am Tag vor (oder im Einklang mit dem Switch-Launch), der Out of Sight ebenfalls ein begrenztes physisches Debüt hat.
Am 12. März können wir erwarten, dass der Titel physische PS5- und Switch-1-Editionen erhält – ideal für alle Sammler, die eine Verpackung zu ihrer Sammlung hinzufügen möchten. Insgesamt werden 4.000 Switch-Exemplare verfügbar sein (2.500 Standard Editions und 1.500 Deluxe Editions) plus 2.000 PS5-Exemplare, wobei jede physische Version das vollständige Spiel und den Stage Fright DLC auf der jeweiligen Disc/Cartridge bietet.
Was die Deluxe Edition auf der Switch den Käufern bietet, wird das Spiel und das DLC sowie eine leuchtende Emaille-Anstecknadel von Teddy, eine Doppel-CD des Originalsoundtracks, vier Geisterkinder-Papier-Ständer, ein A5-Leuchtaufkleberblatt, ein A3-Vollfarb-Poster und alles in einer exklusiven Muschelschachtel enthalten.
Das genaue Startdatum und die Uhrzeit der physischen Version sind für den 12. März um 18:00 GMT/19:00 MEZ. Wirst du Out of Sight deiner physischen Sammlung hinzufügen?