Other Ocean feiert Fertigstellung vom MediEvil-Remake

Sony hat in diesem Herbst zwei wichtige Exklusivprodukte, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Das eine ist Death Stranding vom Entwickler Hideo Kojima, das andere ist ein Remake eines alten Klassikers - MediEvil. Fans der Serie fordern seit Jahren ein neues Kapitel und kommen am 25. Oktober auf ihre Kosten. Verzögerungen sind nicht mehr zu erwarten, denn mehr als einen Monat vor dem offiziellen Release ist die Launch-Version des Spiels in den Druck gegangen. Entwickler Other Ocean Interactive teilte diese Meldung auf einem Kurznachrichtendienst ihrer Wahl mit und zeigte eine 25-GB-große Blu-ray-Disc mit der fertigen Spielversion.

