Oswald: Down the Rabbit Hole ist ein kommender Horrorfilm mit Disneys Originalmaskottchen in der Hauptrolle

Horrorfilme mit gemeinfreien Charakteren scheinen derzeit im Rampenlicht zu stehen. Letztes Jahr erhielten wir den miserablen Winnie-the-Pooh: Blood and Honey und diesen März wird Mickey's Mouse Trap in den USA in die Kinos kommen. Ein weiterer Film, der sich dieser wachsenden Menge anschließen wird, ist Oswald: Down the Rabbit Hole, ein kommender Horrorfilm mit Disneys Originalmaskottchen Oswald the Lucky Rabbit in der Hauptrolle.

Es wurde ein neuer Trailer für das Projekt veröffentlicht (der unten zu sehen ist) und er unterscheidet sich von den beiden oben genannten Filmen, da er vollständig animiert ist. Laut Bloody Disgusting sind der Filmemacher und Produzent Lilton Stewart III und Lucinda Bruce dabei, die Besetzung zu finalisieren, und die Dreharbeiten werden in diesem Frühjahr beginnen.

"Der Teaser-Trailer wird den Leuten einen Vorgeschmack auf die grausame und albtraumhafte Reise geben, die die Charaktere von einem aufregenden Abenteuer der Selbstfindung zu einem Abenteuer führt, von dem sie hoffen, lebend herauszukommen." sagte Stewart. "Eine neue Art von Horrorfilm zu erschaffen, die es noch nie zuvor gegeben hat, war schon immer ein Traum von mir. Ich denke, das Publikum wird überrascht sein über die signifikanten Unterschiede zwischen 'Oswald' und anderen Filmen im Spin-off-Horrorbereich."

