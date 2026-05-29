Österreichischer Taylor-Swift-Terroranschlag Verdächtiger zu 15 Jahren Haft

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Vor ein paar Jahren, als Taylor Swift noch für ihre rekordverdächtige Eras-Tour um die Welt reiste, sollte der Popstar mehrere Konzerte in der österreichischen Hauptstadt Wien veranstalten, musste die Shows jedoch letztlich absagen, da schließlich als möglicher Terroranschlag eingestuft wurde.

Tage bevor das Konzert erwartet werden sollte, nahmen die österreichischen Behörden einen Mann fest, der als Beren A gilt (aufgrund österreichischer Datenschutzgesetze wurde sein tatsächlicher Name nicht genannt), alles nach einem CIA-Hinweis, dass er einen dschihadistischen Anschlag auf ein Konzert im Wiener Ernst-Happl-Stadion plante. Glücklicherweise wurde der Angriff vereitelt und niemand wurde verletzt.

Beren A wurde kürzlich wegen dieser Handlungen vor Gericht gestellt, wobei das Gerichtsverfahren Ende April begann und geplant war, den Prozess vor Ablauf Mai zu beenden. Dies ist nun geschehen, und wir wissen, laut BBC News, dass Beren A wegen einer Reihe terrorismusbezogener Straftaten zu 15 Jahren Haft verurteilt wurde.

All dies geschah, als Arda K, eine weitere Person, die beschuldigt wird, Teil einer mit dem Islamischen Staat verbündeten Dschihadistengruppe zu sein, wegen anderer terrorbezogener Vergehen zu zwölf Jahren Haft verurteilt wurde, auch wenn Arda K nicht an dem für das Swift-Konzert geplanten Anschlag beteiligt war.