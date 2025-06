Österreich tut sich schwer, die Motive des Amokläufers zu verstehen

HQ

Die neuesten Nachrichten über Österreich . Österreichische Ermittler arbeiten weiterhin daran, das Leben des jungen Mannes zu rekonstruieren, der für die tödliche Schießerei an einer Schule in Graz in dieser Woche verantwortlich ist, aber wir wissen jetzt, dass ihre Bemühungen durch einen Mangel an Zeugenaussagen von Freunden oder Nachbarn behindert werden.



"Er ist hier überhaupt nicht bekannt, das heißt, wir konnten gestern weder mit Freunden noch mit Bekannten sprechen", teilte Gemeinderätin Sabine Jakubzig dem österreichischen Fernsehen mit. "Er war wie jemand von einem anderen Planeten", schrieb das österreichische Magazin Profil.

Der Verdächtige, ein ehemaliger Student, der sich später das Leben nahm, hinterließ Spuren von Vorsatz, aber wenig, um seine Taten zu erklären. Die Beamten haben lokale Berichte, die darauf hindeuten, dass er sich während seiner Schulzeit angegriffen fühlte, noch nicht bestätigt und beschreiben ihn als unbekannt in seiner eigenen Gemeinde.