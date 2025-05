HQ

Die neuesten Nachrichten über Österreich . Am Samstag holte sich Österreich seinen dritten Eurovisionstitel, als JJ Jurys und Zuschauer mit "Wasted Love" in seinen Bann zog und damit den Israeli Yuval Raphael in den Schatten stellte, dessen zweiter Platz inmitten anhaltender Kontroversen im Zusammenhang mit dem Gaza-Konflikt erreicht wurde.

Da ich aus Spanien komme, habe ich es auf dem spanischen Sender RTVE gesehen, und etwas, das in diesem Jahr auffiel, war die Tatsache, dass RTVE vor dem Finale eine pro-palästinensische Botschaft ausstrahlte. Ein Schritt, der die hochgradig politisierte Atmosphäre des diesjährigen Wettbewerbs unterstreicht.

Trotzdem glaube ich, dass Kunst und Politik getrennte Wege gehen sollten, oder zumindest sollte Kunst nicht so stark politisiert werden. Hier ist er also: der Gewinnersong des Eurovision Song Contest 2025, Wasted Love von JJ. Vergessen Sie für einen Moment die Weltnachrichten und schauen Sie ihn sich unten an.