Österreich plant ein Social-Media-Verbot für U14-Jährige

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Österreich wird ein landesweites Verbot der Nutzung sozialer Medien für Kinder unter 14 Jahren einführen. Der von der Koalitionsregierung des Landes angekündigte Vorschlag sieht ein verbindliches Mindestalter für den Zugang zu Plattformen vor, wobei ein Gesetzesentwurf bis Juni erwartet wird.

"Es ist für Eltern nahezu unmöglich, den Konsum ihrer Kinder auf diesen Plattformen zu kontrollieren, die darauf ausgelegt sind, sie "absichtlich abhängig zu machen", sagte Vizekanzler Andreas Babler auf einer Pressekonferenz.

Neben dem Verbot plant die Regierung, ein neues Schulfach namens "Medien und Demokratie" einzuführen. Die Initiative soll Studierenden helfen, Fehlinformationen besser zu erkennen und den Einfluss digitaler Inhalte auf die Gesellschaft besser zu verstehen.