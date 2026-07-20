Österreich benennt Straßen mit NS-Verbindungen um

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Obwohl Adolf Hitler vor allem mit dem nationalsozialistischen Deutschland in Verbindung gebracht wird, wurde er in Österreich geboren, das ebenfalls ein gut integrierter Teil des Dritten Reiches war. Es gibt dort noch Spuren dieser Geschichte, darunter Straßennamen zu Ehren von Menschen, die mit dem NS-Regime in Verbindung stehen, und das ist etwas, das Salzburg ändern möchte.

Nun berichtet TT, dass Salzburg gerade dabei ist, Straßen mit Nazi-Verbindungen umzubenennen und stattdessen prominente Frauen zu ehren. Als konkretes Beispiel soll die Josef Thorak-Straße in Helene von Taussig Straße umbenannt werden, aber weitere Veränderungen stehen bevor.

Allerdings werden nicht alle ersetzt, und es wird festgestellt, dass beispielsweise Ferdinand Porsche (ja, der Autohersteller) seine Straße behalten darf, da sein Name und der einiger anderer Proteste erwartet werden.