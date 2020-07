OST von Tony Hawk's Pro Skater 1 and 2 enthält neue Songs

Tony Hawk's Pro Skater 1 and 2 wird am 4. September in neuer Form erscheinen, doch über die Jahre hat sich nicht nur bei den Sportlern einiges geändert. Activision hat uns bereits einen Blick in die Track-Liste werfen lassen und in diesem Zuge bestätigt, welche Künstler ihre Lizenzvereinbarungen mit den Kultspielen nicht erneuert haben. Nun haben wir erfahren, dass es dafür einen Ausgleich geben wird.

Via Pressemitteilung meldete das Unternehmen, dass neue Künstler einen frischen Satz an Songs für das Remaster bereitstellen, um sich zum legendären und beliebten Soundtrack des Spiels zu gesellen. Der Soundtrack wird viele überarbeitete, klassische Tracks aus der Serie enthalten, die sich am THPS-Stil orientieren (der von Rap über Rock bis zum Punk reicht).

Der Publisher organisiert gemeinsam mit dem Web-Programm Noisey zudem ein virtuelles Konzert für ihre Fans. Musik-, Skateboard- und Videospielfreunde können sich heute um Mitternacht (also in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, um 0:00 Uhr) auf die weltweite Enthüllung der neuen Setlist freuen. Einige Nachwuchstalente werden bei dieser Gelegenheit ihre Musik ins Internet streamen, darunter:



CHAII

Merkules

Machine GunKelly

Rough Francis