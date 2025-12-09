Osloer Pressekonferenz für die Friedensnobelpreisträgerin María Corina Machado verschoben

HQ

Wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass die Pressekonferenz mit der venezolanischen Oppositionsführerin und Friedensnobelpreisträgerin María Corina Machado, die für Dienstag im norwegischen Nobelinstitut geplant war, verschoben wurde, obwohl die Organisatoren erwarten, dass sie später am Tag stattfinden wird.

Machado, 58, erhielt den Preis für ihre Bemühungen, Venezuela aus dem zu retten, was das Nobelkomitee als "brutalen, autoritären Staat" bezeichnete. Sie trat zuletzt öffentlich im Januar bei einer Demonstration in Caracas auf, die gegen Nicolás Maduros Amtseinführung protestierte.

Machados erster öffentlicher Auftritt seit 11 Monaten

Das Nobel-Institut teilte mit, dass akkreditierte Medien mindestens zwei Stunden vor der neu angesetzten Konferenz aktualisierte Zeiten erhalten würden. Machados Familie, darunter ihre Mutter und drei Kinder, ist vor der Preisverleihung am Mittwoch in Oslo eingetroffen.

Berichten zufolge könnte Machado mit möglicher Unterstützung der USA Europa erreicht haben, obwohl ihr genauer Aufenthaltsort unbekannt bleibt. Die Zeremonie wird voraussichtlich zahlreiche Staatsoberhäupter anziehen, darunter die Präsidenten von Argentinien, Panama, Ecuador und Paraguay.

Machado widmete ihren Preis auf X "dem leidenden Volk Venezuelas und Präsident Trump für seine entschlossene Unterstützung unserer Sache." Dies wird Machados erster öffentlicher Auftritt seit 11 Monaten sein.