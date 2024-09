Osgood Perkins wurde für Longlegs von realen Morden inspiriert

HQ

In einem kürzlichen Interview verriet der Regisseur von Longlegs Osgood Perkins die Inspiration hinter seinem bahnbrechenden Horror-Hit.

Hier bei Gamereactor haben wir Longlegs geliebt, aber Fans von Horror im Allgemeinen werden den Einblick in die Gedanken eines Schöpfers innerhalb des Genres sicherlich interessant finden, vor allem, wenn man bedenkt, dass es sich um einen realen Mordfall handelt.

Perkins ist nicht der einzige Horrorregisseur, dessen Inspiration aus dem Realen und Tragischen stammt, denn Norman Bates, der Bösewicht von Alfred Hitchcock's Psycho, wurde in ähnlicher Weise vom realen Fall von Ed Gein inspiriert. Als ob das noch nicht genug wäre, war es tatsächlich der Vater von Oz, Anthony Perkins, der die verdrehte Figur zum Leben erweckte.

Oz gab an, dass der Fall, der ihn inspirierte, der schreckliche Mord an JonBenét Ramsey war, einem sechsjährigen Mädchen, das 1996 tot in ihrem Haus aufgefunden wurde.

Er sagte: "In dem Buch [in dem ihre Ermordung beschrieben wird] sagten sie, die Eltern hätten für sie zu Weihnachten eine lebensgroße Puppe von ihr selbst angefertigt, die als sie verkleidet war und in einem Pappkarton im Keller lag."

Die Verbindung des Koffers zu Puppen und die Idee von "unten", wie Sie wissen, wenn Sie den Film gesehen haben, ist das Rückgrat für gruseligen Horror.

Tatsächlich wurde Ramsey zusammen mit der Puppe gefunden - im Keller. Ohne zu viel zu verraten, für diejenigen, die Longlegs noch nicht gesehen haben (was machst du da?), nehmen Sie es von einem Freund eines Freundes, dass dies ein gruseliges Zeug ist (danke, Collider).