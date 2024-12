Osgood Perkins enthüllt neuen Clip aus Stephen Kings The Monkey Adaption

HQ

Das Jahr 2024 neigt sich dem Ende zu und Osgood Perkins ist bereit, das neue Jahr mit einem schaurigen – und feurigen – neuen Film zu beginnen. Der Autor und Regisseur hinter dem Horror-Hit Longlegs hat einen exklusiven First-Look-Clip zu seiner kommenden Stephen-King-Adaption The Monkey geteilt, die am 21. Februar 2025 in die Kinos kommen soll.

In dieser blutigen Geschichte spielt Theo James die Zwillingsbrüder Haal und Bill, deren Ermittlungen zu einer Reihe grausamer Todesfälle sie zu einem furchterregenden Spielzeugaffen führen, der der Schlüssel zum Geheimnis sein könnte. In dem Film sind auch Elijah Wood, Tatiana Maslany und Sarah Levy zu sehen, deren Figur in dem schaurigen Clip eine feurige Begegnung bekommt.

Perkins, der für seine unheimlichen und atmosphärischen Erzählweise bekannt ist, hat versprochen, dass The Monkey sein bisher komischster Film sein wird, der Horror mit absurdem Humor in einem Stil verbindet, der an John Landis und Robert Zemeckis erinnert. Laut Perkins erforscht der Film die Unvermeidlichkeit des Todes und nähert sich ihm mit einer tragikomischen Linse, die der grausigen Erzählung sowohl Absurdität als auch Surrealismus verleiht.

Bist du bereit, in eine Welt einzutauchen, in der der Tod sowohl lustig als auch furchterregend ist? Was sind Ihre Erwartungen an diese neue Herangehensweise an Stephen Kings Werk?