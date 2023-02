Oscars Präsident: Will Smith Ohrfeige wurde unzureichend behandelt

HQ

Sie erinnern sich wahrscheinlich noch genau an den Vorfall, der die Film- und Unterhaltungswelt im letzten März erschütterte, als Will Smith während des 2022 Oscars auf die Bühne kam, um Chris Rock mit einer Ohrfeige für die Ewigkeit körperlich anzugreifen. Der Vorfall war wochenlang in den Schlagzeilen und hinterließ einen ziemlich unangenehmen Fleck in der Show, besonders wenn man sich die Art und Weise ansieht, wie die Oscars mit der Situation umgegangen sind, so dass Smith sogar ein paar Augenblicke später auf die Bühne gehen konnte, um seinen Best Actor Preis entgegenzunehmen.

Nun, fast ein Jahr nach diesem Vorfall hat Oscar-Präsidentin Janet Yang diese Angelegenheit bei einem Mittagessen der Nominierten in Los Angeles aufgegriffen, wo Yang feststellte, dass die Academy's Handhabung der Angelegenheit "unzureichend" sei. "Was auf der Bühne passiert ist, war völlig inakzeptabel und die Reaktion unserer Organisation war unzureichend", sagte Yang.

"Wir haben daraus gelernt, dass die Academy in unserem Handeln völlig transparent und rechenschaftspflichtig sein müssen, und besonders in Krisenzeiten müssen wir schnell und mitfühlend und entschlossen für uns selbst und für unsere Branche handeln."

Smith wurde für die nächsten zehn Jahre von Academy-Veranstaltungen ausgeschlossen und hat sich sogar öffentlich entschuldigt, aber hoffentlich wird diese Art von Aktion nicht wieder während der größten Preisverleihung der Filmindustrie passieren.

Danke, BBC.