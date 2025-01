Oscars 2025: Emilia Pérez, Wicked und The Brutalist führen die Oscar-Nominierungen 2025 an

HQ

Die Academy hat die Nominierungen für die 97. Oscars bekannt gegeben, die am 2. März von Conan O'Brien überreicht werden. Die Bekanntgabe wurde durch die Waldbrände, die Los Angeles immer noch verwüsten, nicht verschoben, und wie erwartet führen Emilia Pérez, Wicked und The Brutalist die Nominierungen an.

Mit 13 Nominierungen ist Emilia Pérez einer der am häufigsten nominierten Filme aller Zeiten. Weitere Filme, die groß wurden, waren Bob Dylans Biopic A Complete Unknown, der Vatikan-Thriller Conclave, der Horrorfilm The Substance und Dune: Part Two.

Was halten Sie von den diesjährigen Nominierungen?

Oscar-Nominierungen 2025 (Filme, die 2024 veröffentlicht wurden)

Bester Film



Anora



Der Brutalist



Eine völlige Unbekannte



Konklave



Dune: Teil Zwei



Emilia Pérez



Ich bin immer noch hier



Nickel Jungs



Zur Substanz



Böse



Beste Regie



Anora - Sean Baker



Der Brutalist - Brady Corbet



Ein völliger Unbekannter - James Mangold



Emilia Pérez -Jacques Audiard



Die Substanz - Coralie Fargeat



Schauspieler in einer Hauptrolle



Adrien Brody - Der Brutalist



Timothée Chalamet - Ein völliger Unbekannter



Colman Domingo - Sing Sing



Ralph Fiennes - Konklave



Sebastian Stan - Der Azubi



Darsteller in einer Nebenrolle



Yura Borisov - Anora



Kieran Culkin - Eine echte Qual



Edward Norton - Ein völliger Unbekannter



Guy Pearce - Der Brutalist



Jeremy Strong - Der Lehrling



Schauspielerin in einer Hauptrolle



Cynthia Erivo - Böse



Karla Sofía Gascón - Emilia Pérez



Mikey Madison - Anora



Demi Moore - Die Substanz



Fernanda Torres - Ich bin immer noch hier



Schauspielerin in einer Nebenrolle



Monica Barbaro - Eine völlige Unbekannte



Ariana Grande - Böse



Felicity Jones - Die Brutalistin



Isabella Rossellini - Konklave



Zoe Saldaña - Emilia Pérez



Animierter Spielfilm



Fluss



Von innen nach außen 2



Memoiren einer Schnecke



Wallace & Gromit: Die Rache am meisten Geflügel



Der wilde Roboter



Bestes Originaldrehbuch



Anora



Der Brutalist



Eine echte Qual



Zur Substanz



5. September



Bestes adaptiertes Drehbuch



Eine völlige Unbekannte



Konklave



Emilia Pérez



Nickel Jungs



Singen Singen Singen



Beste Kamera



Maria



Der Brutalist



Nosferatu



Emilia Perez



Düne 2



Bestes Kostümdesign



Nosferatu



Böse



Gladiator 2



Eine völlige Unbekannte



Konklave



Bestes Make-up & Haarstyling



Zur Substanz



Böse



Emilia Perez



Ein anderer Mann



Nosferatu



Beste Bearbeitung



Anora



Konklave



Emilia Pérez



Böse



Der Brutalist



Bestes Szenenbild



Der Brutalist



Konklave



Dune: Teil Zwei



Nosferatu



Böse



Beste Originalmusik



Konklave



Emilia Perez



Der Brutalist



Der wilde Roboter



Böse



Bester Originalsong



El Mal von Emilia Pérez



Die Reise von The Six Triple Eight



Like A Bird aus Sing Sing Sing



Mi Camino ab Emilia Pérez



Never Too Late von Elton John: Nie zu spät



Beste visuelle Effekte



Dune: Teil 2



Königreich des Planet der Affen



Außerirdische: Romulus



Besserer Mann



Böse



Bester Klang



Eine völlige Unbekannte



Dune: Teil Zwei



Emilia Pérez



Böse



Der wilde Roboter



Bester internationaler Film



Fluss



Ich bin immer noch hier



Emilia Perez



Der Same der heiligen Feige



Das Mädchen mit der Nadel



Bester Dokumentarfilm



Black-Box-Tagebücher



Kein anderes Land



Porzellan-Krieg



Soundtrack zum Staatsstreich



Zuckerrohr



Bester dokumentarischer Kurzfilm



Tod durch Zahlen



Ich bin bereit, Wächter



Vorfall



Instrumente des schlagenden Herzens



Das einzige Mädchen im Orchester



Bester animierter Kurzfilm



Im Schatten der Zypresse



Wandern Sie zum Staunen



Igitt



Magische Bonbons



Schöne Männer



Bester Live-Action-Kurzfilm