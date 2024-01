Oscars 2024: Alle Kategorien und Nominierungen

HQ

Es ist fast an der Zeit, dass die prestigeträchtigste Preisverleihung der Filmindustrie stattfindet, denn die 96. jährliche Academy Awards (auch bekannt als die Oscars) soll am 10. März 2024 beginnen. Da diese große Show die größten Stars der ganzen Welt zusammenbringen wird, wenn sie im Dolby Theatre in Ovation Hollywood stattfindet, wurde jetzt die Liste der Kategorien und Nominierten enthüllt. Schauen Sie sie sich alle unten an.

Hauptdarsteller:



Bradley Cooper in Maestro



Colman Domingo in Rustin



Paul Giamatti in "Die Überbleibsel"



Cillian Murphy in Oppenheimer



Jeffrey Wright in American Fiction



Nebendarsteller:



Sterling K. Brown in der amerikanischen Belletristik



Robert De Niro in Killers of the Flower Moon



Robert Downey Jr. in Oppenheimer



Ryan Gosling in Barbie



Mark Ruffalo in Poor Things



Hauptdarstellerin:



Annette Bening in Nyad



Lily Gladstone in Killers of the Flower Moon



Sandra Hüller in Anatomie eines Sturzes



Carey Mulligan in Maestro



Emma Stone in Poor Things



Nebendarstellerin:



Emily Blunt in Oppenheimer



Danielle Brooks in Die Farbe Lila



America Ferrera in Barbie



Jodie Foster in Nyad



Da'Vine Joy Randolph in Die Überbleibsel



Bester animierter Spielfilm:



Der Junge und der Reiher



Elementar



Nimona



Roboter-Träume



Spider-Man: Quer durch das Spider-Verse



Kinematographie:



El Conde - Edward Lachman



Killer des Blumenmondes - Rodrigo Prieto



Maestro - Matthew Libatique



Oppenheimer - Hoyte van Hoytema



Arme Dinger - Robbie Ryan



Lenkend:



Anatomie eines Sturzes - Justine Triet



Killer des Blumenmondes - Martin Scorsese



Oppenheimer - Christopher Nolan



Arme Dinge - Yorgos Lanthimos



Die Zone des Interesses - Jonathan Glazer



Dokumentarfilm:



Bobi Wine: Die Gegenwart des Volkes - Moses Bwayo, Christopher Sharp und John Battsek



Die ewige Erinnerung



Vier Töchter - Kaouther Ben Hania und Nadim Cheikhrouha



Einen Tiger töten - Nisha Pahuja, Cornelia Principe und David Oppenheim



20 Tage in Mariupol - Mstyslav Chernov, Michelle Mizner und Raney Aronson-Rath



Dokumentarischer Kurzfilm:



Das ABC des Bücherverbots - Sheila Nevins und Trish Adlesic



Der Barbier von Little Rock - John Hoffman und Christine Turner



Insel dazwischen - S. Leo Chiang und Jean Tsien



Die letzte Reparaturwerkstatt - Ben Proudfoot und Kris Bowers



Nǎi Nai & Wài Pó - Sean Wang und Sam Davis



Kostüme:



Barbie - Jacqueline Durran



Killer des Blumenmondes - Jacqueline West



Napoleon - Janty Yates und Dave Crossman



Oppenheimer - Ellen Mirojnick



Arme Dinger - Holly Waddington



Bearbeitung:



Anatomie eines Sturzes - Laurent Sénéchal



Die Überbleibsel - Kevin Tent



Killer des Blumenmondes - Thelma Schoonmaker



Oppenheimer - Jennifer Lame



Arme Dinge - Yorgos Mavropsaridis



Internationaler Film:



Io Capitano - Italien



Perfekte Tage - Japan



Gesellschaft des Schnees - Spanien



Die Lehrerlounge - Deutschland



Die Zone von Interesse - Vereinigtes Königreich



Make-up und Hairstyling:



Golda - Karen Hartley Thomas, Suzi Battersby und Ashra Kelly-Blue



Maestro - Kazu Hiro, Kay Georgiou und Lori McCoy-Bell



Oppenheimer - Luisa Abel



Arme Dinger - Nadia Stacey, Mark Coulier und Josh Weston



Gesellschaft des Schnees - Ana López-Puigcerver, David Martí und Montse Ribé



Originalpartitur:



Amerikanische Belletristik - Laura Karpman



Indiana Jones und das Zifferblatt des Schicksals - John Williams



Killer des Blumenmondes - Robbie Robertson



Oppenheimer - Ludwig Göransson



Arme Dinger - Jerskin Fendrix



Ursprünglicher Song:



Das Feuer im Inneren von Flamin' Hot - Diane Warren



I'm Just Ken von Barbie - Mark Ronson und Andrew Wyatt



It Never Went Away von American Symphony von Jon Batiste und Dan Wilson



Wahzhazhe (Ein Lied für mein Volk) aus Killers of the Flower Moon - Scott George



Wofür wurde ich aus Barbie gemacht - Billie Eilish und Finneas O'Connell



Bestes Bild:



Die Überbleibsel



Amerikanische Belletristik



Killer des Blumenmondes



Oppenheimer



Barbie



Arme Dinger



Die Zone von Interesse



Vergangene Leben



Anatomie eines Sturzes



Dirigent



Szenenbild:



Barbie - Sarah Greenwood und Katie Spencer



Killer des Blumenmondes - Jack Fisk und Adam Willis



Napoleon - Arthur Max und Elli Griff



Oppenheimer - Ruth De Jong und Claire Kaufman



Poor Things - James Price, Shana Heath und Zsuzsa Mihalek



Bester animierter Kurzfilm:



Brief an ein Schwein - Tal Kantor und Amit R. Gicelter



Fünfundneunzig Sinne - Jerusha Hess und Jared Hess



Unsere Uniform - Yegane Moghaddam



Dickhäuter - Stéphanie Clément und Marc Rius



Der Krieg ist vorbei! Inspiriert von der Musik von John und Yoko - Dave Mullins und Brad Booker



Bester Live-Action-Kurzfilm:



Das Nachher - Misan Harriman und Nicky Bentham



Unbesiegbar - Vincent René-Lortie und Samuel Caron



Ritter des Glücks - Lasse Lyskjær Noer und Christian Norlyk



Rot, Weiß und Blau - Nazrin Choudhury und Sara McFarlane



Die wunderbare Geschichte von Henry Sugar - Wes Anderson und Steven Rales



Ton:



Der Schöpfer - Ian Voigt, Erik Aadahl, Ethan Van der Ryn, Tom Ozanich und Dean Zupancic



Maestro - Steven A. Morrow, Richard King, Jason Ruder, Tom Ozanich und Dean Zupancic



Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One - Chris Munro, James H. Mather, Chris Burdon und Mark Taylor



Oppenheimer - Willie Burton, Richard King, Gary A. Rizzo und Kevin O'Connell



Die Zone von Interesse - Tarn Willers und Johnnie Burn



Visuelle Effekte:



Der Schöpfer - Jay Cooper, Ian Comley, Andrew Roberts und Neil Corbould



Godzilla Minus One - Takashi Yamazaki, Kiyoko Shibuya, Masaki Takahashi und Tatsuji Nojima



Guardians of the Galaxy Vol. 3 - Stéphane Ceretti, Alexis Wajsbrot, Guy Williams und Theo Bialek



Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One - Alex Wuttke, Simone Coco, Jeff Sutherland und Neil Corbould



Napoleon - Charley Henley, Luc-Ewen Martin-Fenouillet, Simone Coco und Neil Corbould



Adaptiertes Drehbuch:



Amerikanische Belletristik - Cord Jefferson



Barbie - Greta Gerwig und Noah Baumbach



Oppenheimer - Christopher Nolan



Arme Dinger - Tony McNamara



Die Zone des Interesses - Jonathan Glazer



Original-Drehbuch: