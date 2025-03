Oscar-Wähler verraten, dass sie Dune: Part Two nicht einmal gesehen haben

HQ

Die Academy Awards oder die Oscars finden an diesem Wochenende statt, und es scheint, als ob Conclave, The Brutalist und Emilia Pérez alle bereit sind, einige Preise mit nach Hause zu nehmen. Ein Film, der in vielen Kategorien nicht vorkommt, ist Dune: Part Two, und es könnte sein, dass Denis Villeneuves Sci-Fi-Epos einfach deshalb gemieden wurde, weil die Wähler es nicht gesehen haben.

Im Gespräch mit EW verrieten vier anonyme Oscar-Wähler, dass sie den Film noch nicht einmal gesehen hatten. "Den ersten Dune kam ich nicht durch. Ich habe es nicht eilig, noch drei Stunden Dune zu spielen", sagte ein Wähler. Alle vier Wähler enthielten sich der Stimme, Dune: Part Two auf ihren Stimmzettel für den besten Film zu setzen.

Wenn Ihnen das etwas seltsam vorkommt, betrifft ein weiterer aufsehenerregender Moment in diesem Artikel Ralph Fiennes, der dank seiner hervorragenden Leistung in Conclave als bester Hauptdarsteller nominiert ist. Zwei Wähler stimmten jedoch nicht für ihn, weil sie glaubten, er hätte bereits einen Oscar für Schindlers Liste gewonnen, und stimmten stattdessen für den Brutalisten-Star Adrien Brody. Fiennes hat noch keinen Oscar gewonnen. Brody schon.

Wir sind uns nicht sicher, wo die Academy diese Filmexperten findet, aber es ist klar, dass sie ein wenig mehr über die Kandidaten für die Preise lernen könnten und darüber, wie man einen Film sieht, der zufällig ein bisschen lang ist. Jemand ruft den Typen an, der Dune 50 Mal in IMAX gesehen hat, da er anscheinend besser als Wähler geeignet wäre.

