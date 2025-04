Oscar-Wähler finden bereits Schlupflöcher in den neuen Abstimmungsregeln der Academy

HQ

In letzter Zeit gab es einige Kontroversen rund um die Oscar-Verleihung und die Art und Weise, wie die besten Filme ausgewählt werden. Nachdem ein Bericht enthüllt hatte, dass sich nicht jeder Wähler die Mühe gemacht hatte, sich die Nominierungen für den besten Film anzusehen, wurde eine neue Regel eingeführt, die bedeutete, dass die Wähler jeden nominierten Film in einer Kategorie sehen mussten, in der sie abgestimmt hatten.

Laut einem neuen Artikel von Variety scheinen einige jedoch bereits Schlupflöcher um diese neue Regel herum gefunden zu haben, z. B. wenn sie einen Film im Hintergrund ansehen oder den Ton stumm schalten, während sie andere Aufgaben erledigen.

"Die App muss nur sehen, dass Sie sie gesehen haben", sagte ein Wähler. "Er weiß nicht, ob du da sitzt." Ein anderer gab zu, dass er auf Play drückte, bevor er das Haus verließ, um zur Arbeit zu gehen.

Auch wenn die Regel von den meisten Academy-Wählern befolgt wird, gibt es noch andere Faktoren, die bei der Stimmabgabe eine Rolle spielen. Eine Führungskraft enthüllte, dass die berufliche Zugehörigkeit oft darüber entscheidet, wie sie abstimmen werden. "Glaubst du, ich stimme gegen meine eigene Kampagne? Ich stimme für meine Sachen", sagten sie.

Während die Änderungen von den Academy-Mitgliedern überwiegend positiv aufgenommen wurden, ist es möglicherweise nicht der Fall, dass sie in Zukunft große Änderungen bei den Filmen sehen werden, die Oscars gewinnen.