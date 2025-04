Oscar-Preisträgerin Mikey Madison hat Berichten zufolge eine Hauptrolle in Star Wars abgelehnt

HQ

Anora-Star Mikey Madison hat Berichten zufolge eine Rolle in einem bevorstehenden Star Wars-Projekt abgelehnt. Es wird angenommen, dass ihr eine Hauptrolle in Shawn Levys eigenständigem Star Wars-Film angeboten wurde, in dem derzeit Ryan Gosling die Hauptrolle spielen soll.

Madison gewann kürzlich ihren ersten Oscar für ihre Rolle in Anora, in der sie eine exotische Tänzerin spielt, die eine Beziehung mit dem Sohn eines russischen Oligarchen beginnt. In dem Variety-Bericht wird nicht klar, warum Madison die Rolle in dem Film abgelehnt haben könnte.

Shawn Levys Star Wars-Film befindet sich derzeit in Arbeit und wird ein separater, eigenständiger Film der Sequel-Trilogie sein. Mit Ryan Gosling in der Hauptrolle sind die Details der Handlung unglaublich mysteriös geblieben, aber es ist geplant, dass der Film einige Zeit nach The Mandalorian & Grogu veröffentlicht wird, der nächstes Jahr auf unsere Bildschirme kommen wird.