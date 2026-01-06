Oscar Piastri, George Russell und Alex Albon hielten eine "UNO"-Meisterschaft "mit fragwürdigen Regeln"

HQ

Oscar Piastri, der 24-jährige australische Fahrer von McLaren, der 2025 den dritten Platz in der Gesamtwertung beendete und den Großteil der Saison anführte, offenbarte, dass er während eines langen Fluges zwischen den Rennen zusammen mit den F1-Fahrern George Russell (Mercedes) und Alex Albon (Williams) eine UNO-Meisterschaft gehalten hatte. Es gab jedoch einige "fragwürdige Regeln", die Russell bevorzugten.

"Ich selbst, George Russell und Alex Albon hatten letztes Jahr auf dem Weg von Baku nach Singapur eine UNO-Weltmeisterschaft. Es gab einige fragwürdige Regelentscheidungen und Regeln, von denen ich bei einigen anderen, vor allem George, noch nie gehört hatte, dass ich UNO spielte. Anscheinend waren das Familienregeln", erklärte Piastri im offiziellen Off the Grid F1-Podcast (über Motorsport).

Piastri sagte außerdem, dass diese "Familienregeln" Russell zugutekämen. "Wir sind immer in allem wettbewerbsfähig, bei allen Fahrern. Es macht immer Spaß", und erklärte, dass er oft lange Flüge mit anderen Fahrern verbringt, da er (und viele andere) in Monaco leben, was "praktisch ist, wenn man Padel spielen oder andere Dinge machen möchte".

Oscar Piastri wird nach der spannenden Saison 2025 bei McLaren weiterspielen, die sein Teamkollege Lando Norris gewann. Das erste Rennen der Saison 2026 findet in Australien vom 6. bis 8. März statt.