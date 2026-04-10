Oscar Piastri begrüßt die unerwartete Formel-1-Pause zur Vorbereitung nach einem enttäuschenden Start

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Oscar Piastri, der die Formel-1-Saison einen Großteil des letzten Jahres dominierte, gewann und landete auf dem dritten Platz nach Max Verstappen und seinem Teamkollegen Lando Norris, der erstmals Champion wurde, hatte einen katastrophalen Start in die Saison 2026, konnte in zwei der drei Rennen nicht starten, und steht derzeit mit 21 Punkten und nur einem Podium auf dem sechsten Platz.

Piastri wurde am Montag 25 Jahre alt und sagte in einem Video in den sozialen Medien, er werde sich in diesem April Zeit zur Vorbereitung nehmen, ohne Rennen, nachdem der Grand Prix von Bahrain und Saudi-Arabien abgesagt worden war.

"Offensichtlich war die Offseason dieses Jahr sehr kurz, also ist es ein schönes kleines Zeitfenster, in dem alle gut trainieren können. Im Grunde nur noch etwas Zeit zur Vorbereitung. Ich denke, wir haben in den ersten paar Rennen viel gelernt und noch viel zu lernen, das gibt uns mehr Zeit, die Dinge zu analysieren, uns hinzusetzen, alles zu verarbeiten und zu versuchen, stärker für Miami zurückzukommen."

Sein McLaren-Teamkollege Lando Norris schneidet auch nicht viel besser ab, er ist Fünfter mit 25 Punkten. Andrea Kimi Antonelli ist der unerwartete Führende mit 72 Punkten und hat zwei Rennen gewonnen, vor seinem deutlich erfahreneren Mercedes-Teamkollegen George Russell. Ferrari ist das zweitbeste Team, mit Charles Leclerc und Lewis Hamilton auf den vierten und fünften Plätzen.