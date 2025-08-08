Oscar Martinez' schlimmere Träume werden im neuesten Blick auf The Paper wahr

Die Leute, die die US-Version von The Office gemacht haben, hatten schon lange Pläne, zum Comedy-Doku-Stil zurückzukehren, und dies wird sehr bald Realität, da der spirituelle Nachfolger, der als The Paper bekannt ist, bereits am 5. September für uns in Großbritannien und Europa Premiere haben wird.

Die Serie ist im Grunde das Gleiche wie The Office, nur dass sie nicht einer regionalen Niederlassung eines angeschlagenen Papierunternehmens folgt, sondern einer Zeitung aus dem Mittleren Westen und dem Verleger folgt, der versucht, sie wiederzubeleben und wieder relevant zu machen. Dies legt einen großen Schwerpunkt auf Domhnall Gleesons Figur des Ned Sampson, der zu dieser Firma kommt, um sich um ihre Mitarbeiter zu kümmern und das Schicksal der schwindenden Publikation zu ändern.

Da die Premiere in weniger als einem Monat stattfindet (sie wird auf Sky /Now TV für diejenigen in Großbritannien verfügbar sein), ist jetzt ein vollständiger Trailer für die Serie eingetroffen, und der vielleicht beste Moment dreht sich darum, was passiert, wenn Oscar Martinez' Figur des Oscar Nunez aus dem The Office herausfindet, dass er sein Leben erneut dokumentieren lassen wird, obwohl er einen völlig anderen Job hat.

Schaut euch den Trailer unten an, um einen Vorgeschmack darauf zu bekommen, was The Paper im September bringen wird.