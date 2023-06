Oscar Isaac will Pedro Pascal ins Spider-Verse bringen

HQ

Der nächste Teil der Spider-Verse-Filmreihe ist jetzt da, und jeder, der am Wochenende in den Kinos war, um den Film zu sehen, weiß, dass Oscar Isaac einen der Hauptantagonisten in Miles Morales' Folgegeschichte spricht, wobei diese Figur Miguel O'Hara alias Spider-Man 2099 ist.

Mit einer so wichtigen Rolle nicht nur in Spider-Man: Across the Spider-Verse, sondern auch im kommenden Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, das für März 2024 geplant ist, wurde Isaac gefragt, wen er gerne in der bereits gestapelten Spider-Verse-Besetzung sehen würde.

Im Gespräch mit GQ verriet Isaac: "Ich weiß es nicht. Sie sind so brillant darin, die richtige Person für den richtigen Charakter zu finden, aber vielleicht Pedro Pascal. Lasst uns etwas für ihn finden. Er sollte eine Spider-Person sein, wie eine verschrobene, alte Spider-Person."

Isaac und Pascal haben sich schon einmal für einen Film zusammengetan, wobei dies Triple Frontier ist. Ob Pascal am Ende in Beyond the Spider-Verse zu sehen sein wird, bleibt abzuwarten, aber dem Team hinter dem Film sind verrückte und wunderbare Cameos nicht fremd, also sollten wir es nicht ausschließen.