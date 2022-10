Oscar Isaac will immer noch, dass der Metal Gear Solid-Film gemacht wird

HQ

Oscar Isaac hat sein Interesse bekundet, den Metal Gear Solid-Film zu erstellen. Der Film, der sich seit langem in der Entwicklung befindet und zuletzt Schlagzeilen machte, als angekündigt wurde, dass Isaac die Hauptrolle spielen würde und dass Jordan Vogt-Roberts von Kong: Skull Island Regie führen würde, war eine Weile ruhig, aber jetzt hat Isaac wieder über das Projekt gesprochen.

Im Gespräch mit Comic Book sagte Isaac: "Wir wollen, dass es passiert. Seien Sie gespannt. Was ist das Skript? Was ist die Geschichte? Was ist der Take? [...] Aber hoffnungsvoll kommt das zum Tragen, weil es so viel Potenzial dafür gibt. Es ist ein unglaubliches Spiel. Es ist mein Favorit."

Leider wird Isaacs Interesse, den Film zu machen, wahrscheinlich nichts an seiner stetigen Entwicklung ändern. So oder so, hoffentlich wird es bald losgehen, denn es wird großartig sein, Snake auf der großen Leinwand zu sehen.