Oscar Isaac will als Poe Dameron in Star Wars: Starfighter zurückkehren

Derzeit befindet sich ein neuer Star Wars Film in Produktion, da der von Ryan Gosling geleitete Star Wars: Starfighter derzeit gedreht wird. Auch wenn es in diesem Film anscheinend um einige Crack-Piloten geht, sollten wir erwarten, dass der beste Pilot, den John Boyegas Finn je gesehen hat, einen Auftritt haben wird?

Nein, wir sprechen nicht über den wirklich größten Piloten, Anakin Skywalker, sondern tatsächlich über Oscar Isaacs Poe Dameron. So wie es aussieht, ist der legendäre Rebell nicht Teil des kommenden Films, aber er schließt nicht aus, dass er auftritt, wenn Disney ihn anruft und ihn bittet, ein Teil des Streifens zu sein.

Als er auf dem roten Teppich des TIFF mit Entertainment Tonight sprach, wurde Isaac gefragt, ob er gerne als Poe Dameron in Star Wars: Starfighter zurückkehren würde, worauf er antwortete:

"Ich bin bereit dafür. Lass es mich wissen, wann."

Zugegeben, da der Film gerade in Produktion ist, scheint ein Auftritt von Poe unwahrscheinlich, wenn er nicht bereits geplant war und Isaac mit seinen Worten hinterhältig ist. Aber vielleicht lässt dies die Tür für eine eventuelle Rückkehr von Poe an anderer Stelle offen.

Möchtest du, dass Isaac seine Star Wars Rolle wieder aufnimmt?