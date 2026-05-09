Oscar Isaac scheint der Grund für das Fehlen von mehr Moon Knight Auftritten zu sein

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Es ist bekannt, dass viele Schauspieler, die Verträge mit Disney und Marvel Studios abschließen, dies unter der Begründung tun, dass sie in Zukunft in X Anzahl von Projekten auftreten werden. Es ist auch einigermaßen verstanden, dass die Schauspieler fast zugewiesen werden, in welchen Projekten sie auftreten, was das Fehlen zusätzlicher Auftritte von Moon Knight umso ungewöhnlicher macht.

Seit die Figur in der gleichnamigen Disney+-Serie eingeführt wurde, warten wir darauf, dass Oscar Isaac als Khonsus Champion zurückkehrt, aber bisher ist nichts Substanzielles an die Oberfläche gekommen. Und scheinbar wissen wir jetzt warum.

Im Gespräch mit Comicbook.com hat Moon Knight Schöpfer Jeremy Slater erklärt, dass Isaac in gewisser Weise die Karten in der Hand hat und bestimmt, wann Moon Knight (oder eine der vielen Alter Ego-Persönlichkeiten) zurückkehrt. Im Grunde scheint Isaac bestimmen zu können, welche Projekte er verfolgen und darin auftreten möchte, weshalb Moon Knight in seiner MCU-Erweiterung ins Stocken geraten ist.

"Der Vertrag, den Oscar Isaac unterschrieben hat, war sehr so: Wir werden mehr Geschichten machen, wenn wir Geschichten finden, die er kreativ gerne erzählt. Sie können nicht einfach mit den Fingern schnippen und ihn für ein weiteres Abenteuer zurückrufen. Er ist sehr kreativ in die Zukunft dieser Figur eingebunden. Ich stelle mir also vor, dass ein Teil der Herausforderung und der Freude dort drüben darin besteht herauszufinden: Welche Geschichten möchte Oscar erforschen und wie möchte er, dass diese Figur eingesetzt wird? Was würde ihn dazu bringen, noch einmal in diesem Sandkasten zu spielen?"

Das deutet darauf hin, dass wir wirklich nicht weiter den Atem anhalten sollten Moon Knight, denn es scheint, als wären Isaac oder Marvel nicht allzu sehr darauf fokussiert, zur Figur oder zum größeren Universum zurückzukehren, zumindest nicht auf die gleiche Weise wie Chris Evans, Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Tom Holland, und die Liste ist lang.