Oscar 2020: Parasite als bester Film ausgezeichnet

Es war eine geschäftige Nacht für alle, die an der 92. Ausgabe der Oscar-Preisverleihung beteiligt waren. Unser Kollege Magnus regt sich noch immer darüber auf, dass 1917 nicht mehr Preise abgeräumt hat, da Parasite, der faszinierende Film des südkoreanischen Regisseurs Bong Joon-ho, die vier wichtigsten Oscars mit nach Hause nahm (darunter Bester Film, Bester internationaler Film, Bester Regisseur und den für das beste Originaldrehbuch). Parasite ist ab sofort der bislang einzige Film, der nicht in den Vereinigten Staaten produziert wurde und trotzdem mit dem Award des besten Filmes ausgezeichnet wurde.

Der Oscar für den besten Hauptdarsteller ging erwartungsgemäß an Joaquin Phoenix für seinen Auftritt in Todd Phillips' Joker und der für die weibliche Darstellerin ging an Renée Zellweger, die für ihren Auftritt in Judy gefeiert wurde. Einer der Favoriten, der im Vorfeld der diesjährigen Veranstaltung großartig gefeiert wurde und beinahe mit leeren Händen nach Hause zurückkehren musste, war Sam Mendes '1917. Die drei Auszeichnungen - Beste Spezialeffekte, Beste Tonmischung und Beste Kamera gingen an ihn - verdient, wie Magnus mit Nachdruck betont. Es gab auch eine kleine Enttäuschung für Martin Scorseses The Irishman, der trotz zahlreicher Nominierungen keinen Preis gewann.

Die Veranstaltung fand im Dolby Theatre in Hollywood statt, erneut ohne Moderation. Zwischen zwei Preisen konnten die Zuschauer verschiedene Aufführungen genießen, darunter die von Sir Elton John (Gewinner des Oscar für das beste Originallied "(I'm Gonna) Love Me Again" aus dem Film Rocketman), Billie Eilish und Eminem. Nachfolgend könnt ihr alle Gewinner der 92. Oscar-Preisverleihung sehen (sorry für die englischen Titel). Lasst uns wissen, was ihr von den Preisträgern haltet.

Bestes Bild

Ford v Ferrari ('Le Mans 66)

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Little Women

Marriage Story

1917

Once Upon a Time... in Hollywood

Parasite - Gewinner

Beste Regie

The Irishman, Martin Scorsese

Joker, Todd Phillips

1917, Sam Mendes

Once Upon a Time... in Hollywood, Quentin Tarantino

Parasite, Bon Joon-ho - Gewinner

Bester Schauspieler

Antonio Banderas, Pain & Glory

Leonardo DiCaprio, Once Upon a Time in Hollywood

Adam Driver, Marriage Story

Joaquin Phoenix, Joker - Gewinner

Jonathan Price, The Two Popes

Beste Schauspielerin

Cynthia Erivo, Harriet

Scarlett Johansson, Marriage Story

Saoirse Ronan, Little Women

Charlize Theron, Bombshell

Renee Zellweger, Judy - Gewinner

Bester Nebendarsteller

Tom Hanks, A Beautiful Day in the Neighborhood

Anthony Hopkins, The Two Popes

Al Pacino, The Irishman

Joe Pesci, The Irishman

Brad Pitt, Once Upon a Time... in Hollywood - Gewinner

Beste Nebendarstellerin

Kathy Bates, Richard Jewell

Laura Dern, Marriage Story - Gewinner

Scarlett Johansson, Jojo Rabbit

Florence Pugh, Little Women

Margot Robbie, Bombshell

Bestes originales Drehbuch

Knives Out

Marriage Story

1917

Once Upon a Time... in Hollywood

Parasite - Gewinner

Bestes adaptiertes Drehbuch

The Irishman

Jojo Rabbit - Gewinner

Joker

Little Women

The Two Popes

Kostüm-Design

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Little Women - Gewinner

Once Upon A Time... In Hollywood

Sound-Mix

Ad Astra

Ford V Ferrari ('Le Mans 66)

Joker

1917 - Gewinner

Once Upon a Time... in Hollywood

Sound-Editing

Ford v Ferrari - Gewinner

Joker

1917

Once Upon a Time... in Hollywood

Star Wars: The Rise Of Skywalker

Soundtrack

Joker - Gewinner

Little Women

Marriage Story

1917

Star Wars: The Rise of Skywalker

Animierter Kurzfilm

Dcera (Daughter)

Hair Love - Gewinner

Love

Kitbull

Memorable Sister

Live-Action Kurzfilm

Brotherhood

Nefta Football Club

The Neighbours' Window - Gewinner

Saria

A Sister

Beste Dokumentation

American Factory - Gewinner

The Cave

The Edge of Democracy

For Sama

Honeyland

Kurzfilm Dokumentation

In the Absence

Learning to Skateboard in a Warzone (If You're a Girl) - Gewinner

Life Overtakes Me

St. Louis Superman

Walk Run Cha-Cha

Film Award 'Best International Feature'

Corpus Christi

Honeyland

Les Miserable

Pain & Glory

Parasite - Gewinner

Produktios-Design

The Irishman

Jojo Rabbit

1917

Once Upon a Time... in Hollywood - Gewinner

Parasite

Bestes Editing

Ford v Ferrari - Gewinner

Joker

Jojo Rabbit

Parasite

The Irishman

Beste Cinematographie

The Irishman

Joker

The Lighthouse

1917 - Gewinner

Once Upon a Time... in Hollywood

Make-Up und Hairstyling

Bombshell - Gewinner

Joker

Judy

Maleficent: Mistress Of Evil

1917

Bester Animierter Film

How to Train Your Dragon: The Hidden World

I Lost My Body

Klaus

Missing Link

Toy Story 4 - Gewinner

Beste visuelle Effects

Avengers: Endgame

The Irishman

The Lion King

1917 - Gewinner

Star Wars: The Rise of Skywalker

Originaler Song

Toy Story 4

Rocketman - Gewinner

Breakthrough

Frozen II

Harriet