Ortofon Concorde Music Tonabnehmer: Blau vs Bronze

Wenn Sie so etwas wie ich sind und sich stark in die Audiophilie hineinlehnen oder einfach nur Spaß daran haben, in die reichhaltige Welt des analogen Klangs einzutauchen, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Ortofon auf Ihrer Suche nach dem richtigen Equipment aufgetaucht ist. Und nicht irgendein Ortofon, sondern die Rede ist von der Concorde-Serie. Diese schlanken, futuristisch anmutenden Tonabnehmer sind seit Jahren eine feste Größe in DJ-Kabinen, und heute tauchen wir tief in zwei ihrer beliebten Modelle ein: die Ortofon Concorde Music Blue und die Ortofon Concorde Music Bronze. Die beiden sind wie die Geschwister, die unterschiedlicher nicht sein könnten und doch irgendwie auf ihre eigene Art und Weise glänzen. Lassen Sie uns sie aufschlüsseln und sehen, welche einen Platz auf Ihrem Deck verdient.

Beginnend mit dem, was zuerst ins Auge fällt, folgen beide Tonabnehmer dem Concorde-Design-Ethos – stromlinienförmig, minimalistisch, mit der ikonischen spitzen Nase, die sowohl funktional als auch optisch ansprechend ist. Das Finish verleiht jedoch jedem seinen eigenen Vibe.



Ortofon Concorde Music Blue: In einem eleganten, leicht gedämpften Blau gekleidet, wirkt er edel, ohne nach Aufmerksamkeit zu schreien. Es sieht so aus, als würde es in jede Umgebung passen, egal ob Sie in einer schwach beleuchteten Lounge auflegen oder Ihr Setup Freunden zeigen.



Ortofon Concorde Music Bronze: Diese Jacke hat ein sattes, bronzefarbenes Finish, das sofort sagt: "Ich meine es ernst." Es ist mutig, es ist auffällig, und wenn Sie möchten, dass Ihre Ausrüstung ein wenig von diesem "Premium-Look" hat, wird dies definitiv die Aufmerksamkeit auf sich ziehen.



Beide Tonabnehmer haben die gleiche ergonomische Concorde-Form, so dass sie einfach zu handhaben und einzustellen sind, wenn Sie sich in der Mitte des Satzes befinden. Die hinzugefügten Farben sind eine Frage der persönlichen Vorliebe, aber das Bronze strahlt definitiv diese luxuriöse Atmosphäre aus, während das Blau die Dinge etwas zurückhaltender und vielseitiger hält.

Eines der wichtigsten Verkaufsargumente jeder Ortofon Concorde ist die einfache Installation, und sowohl die Music Blue als auch die Bronze Modelle werden diesem Ruf gerecht. Plug-and-Play – im wahrsten Sinne des Wortes. Sie müssen kein Profi sein, um sie einzurichten, was sie anfängerfreundlich macht, ohne für erfahrene Profis etwas zu opfern.

Beide Tonabnehmer sind standardmäßig mit dem S-förmigen Tonarm kompatibel, was bedeutet, dass Sie sie problemlos in die meisten DJ-Setups einbauen können. Der Installationsprozess ist unglaublich einfach – richten Sie sie richtig auf dem Tonarm aus, sichern Sie sie, und schon kann es losgehen.

Nun zum wichtigsten Teil: der Klangqualität. Das ist der Punkt, an dem Music Blue und Music Bronze wirklich auseinander gehen. Und wenn Sie auf der Suche nach einem ausgewogenen Output sind, der über mehrere Genres hinweg funktioniert, ist der Music Blue Ihre erste Wahl. Er bietet einen flachen Frequenzgang mit Fokus auf Genauigkeit. Was bedeutet das in der Praxis? Es ist ideal für Audiophile, die die Musik so hören möchten, wie sie aufgenommen wurde, ohne zusätzliche Farbgebung oder Verbesserungen.

Der Bass ist weich, aber nicht überwältigend, die Mitten sind detailliert, ohne zu stark zu sein, und die Höhen sind knackig, ohne hart zu sein. Egal, ob Sie Old-School-Hip-Hop, Jazz oder Indie-Rock auflegen, dieser Tonabnehmer neigt sich nicht zu stark in eine Richtung und ermöglicht einen originalgetreuen Sound.

Das Music Blue glänzt auch bei der Reduzierung von Oberflächengeräuschen. Wenn Sie eine Platte abspielen, die ein wenig abgenutzt ist oder etwas Staub enthält, werden Sie nicht so viel von dem kratzigen Klang hören, den einige Tonabnehmer aufnehmen können.

Die Bronze hingegen verfolgt einen eher audiophilen Ansatz. Der Klang ist warm und detailliert, was ihn zu einer Freude für diejenigen macht, die komplizierte Klanglandschaften lieben. Der Frequenzgang ist etwas maßgeschneiderter, mit einer leichten Betonung des unteren Bereichs, was einen druckvolleren Bass erzeugt, ohne die anderen Frequenzen zu überlagern.

Wo die Bronze wirklich glänzt, ist in der Detailwiedergabe. Du wirst subtile Nuancen in deinen Platten hören, die du vorher vielleicht nicht wahrgenommen hast – das Rascheln eines Drumsticks, der auf ein Becken schlägt, oder das zarte Zupfen einer Gitarrensaite. Dieser Tonabnehmer ist perfekt für jemanden, der ein High-End-Setup hat und möchte, dass jedes noch so kleine klangliche Detail klar durchkommt.

Ein Nachteil ist allerdings, dass die Bronze etwas weniger nachsichtig sein kann, wenn es um das Oberflächenrauschen geht. Wenn Ihre Platten sehr beliebt sind und schon bessere Tage gesehen haben, sorgt diese Kassette dafür, dass Sie jedes Kratzen und Knallen hören, also denken Sie daran.

Beide Tonabnehmer sind auf Langlebigkeit ausgelegt, aber es ist erwähnenswert, dass sich die Nadel geringfügig unterscheidet. Der Music Blue verfügt über eine kugelförmige Nadel, die tendenziell haltbarer und ideal für Scratching oder Heavy-DJing ist, bei denen Sie möglicherweise etwas rauer mit Ihrem Equipment umgehen. Das bedeutet auch, dass der Stift länger hält, da er weniger anfällig für Verschleiß ist.

Die Bronze hingegen verfügt über eine elliptische Nadel, die eine bessere Klangtreue bietet, aber filigraner ist. Dies ist etwas, das du in Betracht ziehen solltest, wenn du häufig auflegst oder einfach nur rauer mit deinem Equipment umgehst – die elliptische Nadel wird dir einen erstklassigen Klang bieten, aber du wirst sie wahrscheinlich öfter ersetzen müssen.

Wenn man sich den Preis ansieht, könnte hier die Entscheidung schwierig werden. Die Ortofon Concorde Music Blue ist zu einem günstigeren Preis erhältlich, was sie zu einer fantastischen Option macht, wenn Sie ein begrenztes Budget haben oder gerade erst in die Welt des Vinyls einsteigen. Es ist ein rundum solider Performer, vielseitig genug für jedes Genre und langlebig genug für den regelmäßigen Gebrauch.

Die Music Bronze hingegen ist für den Audiophilen, dem es nichts ausmacht, ein wenig für diese zusätzliche Wärme und Details auszugeben. Es ist teurer, aber wenn Sie das Soundsystem haben, um es zu unterstützen, ist der Unterschied in der Audioqualität spürbar.

Wenn Sie Anfänger sind oder einfach nur einen zuverlässigen Allround-Tonabnehmer für das tägliche Hören und DJing suchen, ist der Ortofon Concorde Music Blue die beste Wahl. Es bietet eine hervorragende Klangqualität, Langlebigkeit und Benutzerfreundlichkeit zu einem erschwinglicheren Preis.

Aber wenn Sie ein Audiophiler mit einem High-End-Setup sind oder sich einfach nach feineren Details in Ihrer Musik sehnen, ist die Ortofon Concorde Music Bronze eine solide Investition. Ja, es ist teurer, und ja, es stellt etwas höhere Anforderungen an Ihre Platten, aber die Wärme und Präzision, die es bietet, sind es wert für diejenigen, die das Beste vom Besten wollen.

So oder so, Sie können nichts falsch machen. Beide Tonabnehmer sind ein Beweis für den guten Ruf von Ortofon für Qualität, und egal, wofür Sie sich entscheiden, Ihre Platten (und Ihre Ohren) werden es Ihnen danken.

