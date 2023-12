Orphan 3 befindet sich derzeit in der Entwicklung

HQ

Orphan: First Kill ist zwar erst letzten August in die Kinos gekommen, aber Regisseur William Brent Bell hat bestätigt, dass sich ein dritter Film der Orphan-Reihe bereits in der Entwicklung befindet.

In einem Interview mit dem Hollywood Reporter sagte er: "Wir entwickeln gerade einen dritten. Das Regelwerk des Franchise wurde so weit geöffnet, dass alles möglich ist. Und da ich bereits weiß, wo wir uns im Prozess befinden, bin ich sehr gespannt auf die Drehungen und Wendungen, die wir auf Lager haben."

Bell wurde auch zu der riskanten Entscheidung befragt, die 23-jährige Isabelle Fuhrman als neunjährige Esther in Orphan: First Kill zu besetzen. Er sagte dem Outlet:

"Ich gehe mit einem gewissen blinden Optimismus in meine kreativen Ideen, wenn ich von einer begeistert bin. Als ich das Drehbuch zum ersten Mal las, war eines meiner beiden Dinge: "Wird es eine großartige Wendung haben? Und wenn ja, wie kann man diese Isabelle Fuhrman neu besetzen?" Und es hatte diese großartige Wendung, also ging ich hin und traf mich sofort mit Isabelle. Sie wollte die Rolle unbedingt spielen, und ich war es nicht, der versuchte, sie zu etwas Bizarrem zu überreden. Sie sieht immer noch so aus wie als Kind, nur größer, während ich ganz anders ausgesehen hätte, wenn man mich mit 12 und 24 verglichen hätte. Also dachte ich: "Wow, das könnte wirklich funktionieren."

Orphan: First Kill startete im August 2022 direkt auf Paramount+ und wurde von den Kritikern gemischt aufgenommen. Er diente als Prequel zum Film Orphan aus dem Jahr 2009 und zeigte, wie Ester nach Amerika reiste, um sich als Tochter einer wohlhabenden Familie auszugeben, nachdem sie aus einer psychiatrischen Einrichtung geflohen war.

Freust du dich auf einen dritten Orphan-Film?